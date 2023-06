"Bin im Januar fast gestorben": Sängerin Kesha spricht über schreckliche Erfahrung

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die "Tik Tok"-Sängerin Kesha (36) lag Anfang des Jahres mehr als eine Woche in einem Krankenhaus. Der Grund: Sie hat ihre Eizellen einfrieren lassen – und dabei kam es zu schweren Komplikationen.

Am Dienstag sprach Kesha (36) über die Komplikationen ihres Eingriffes. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ganze neun Tage habe sie in der Klinik verbracht, hätte zwischenzeitlich sogar um ihr Leben gebangt.

Dies berichtete sie am gestrigen Dienstag in einem Interview mit dem US-Magazin Self: "Ich bin im Januar fast gestorben."

Viel wollte sie über die "schrecklichen" Erlebnisse nicht verraten. Allerdings erklärte sie, dass sie sich nach einem Konzert auf den Bahamas plötzlich immer schwächer gefühlt hatte. Wenig später konnte sie kaum noch laufen.

All das passierte etwa zwei Wochen, nachdem sie den Eingriff an sich hatte vornehmen lassen.

Kurzerhand ging es für Kesha also in ein Krankenhaus, wo ihr ein Arzt mitteilte, dass sie "eine ungewöhnliche, aber schwerwiegende Komplikation bei dem Fruchtbarkeitsverfahren entwickelt habe", die auf ein geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sein könnte.

Anschließend habe es Monate gedauert, bis sich die Musikerin endlich vollständig erholen konnte. Heute geht es der 36-Jährigen glücklicherweise wieder gut.