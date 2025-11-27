Zum Freitod der Kessler-Zwillinge: Comedian Oliver Pocher findet deutliche Worte

Köln - Die Debatte um Sterbehilfe und selbstbestimmtes Ableben ist nach dem Freitod der Kessler-Zwillinge wieder neu entfacht. Auch Oliver Pocher vertritt dazu eine klare Haltung!

Comedian Oliver Pocher (47) hat zum Thema Freitod eine klare Haltung. © Dieter Menne/dpa

Im Alter von 89 Jahren entschieden sich Alice und Ellen Kessler bewusst dazu, ihr Leben gemeinsam zu beenden. Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben wählten die international bekannten Sängerinnen einen sogenannten assistierten Suizid.

Olli erklärte dazu in der neuesten Episode seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" gegenüber Talk-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (42), dass er durchaus Verständnis für diesen Schritt habe. Er sei da "sehr ähnlich drauf".

"Wenn ich merke, ich kann das alles nicht mehr so und das geht mit Riesenschritten dem Ende entgegen … Ich möchte niemandem in irgendeiner Art und Weise zur Last fallen", stellt der Fünffach-Papa klar. Er wolle auch nicht, dass seine Kinder ihn dann so sehen.

Ein Aufenthalt als bettlägeriger Patient in einem Heim kommt für den 47-Jährigen ebenfalls nicht infrage: "Ich möchte nicht groß gepflegt werden. Ich finde, das ist auch so ein Rest Würde, den man haben sollte. Meine Entscheidung ist da ganz deutlich."