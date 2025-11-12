Kida Khodr Ramadan meldet sich zurück: "Ich war doof damals"

Berlin - Schauspieler und einstiger Verkehrssünder Kida Khodr Ramadan (49, "Blocks") hat mehrere Monate nach seiner Haftentlassung seinen Führerschein gemacht.

Kida Khodr Ramadan (49) wurde wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. © Carsten Koall/dpa

"Schwöre, is mir inzwischen wichtiger als ein deutscher Pass! #abuSchulterblick", schrieb Ramadan auf Instagram zu einem Foto, das die erworbene Fahrerlaubnis zeigt.

Normalerweise poste er keine Dokumente von sich oder Essen, aber in dem Fall müsse er es machen, erzählte er weiter in einer Insta-Story. Die Journalisten seien "so geil auf das Dokument", wüssten jetzt Bescheid und müssten nicht mehr "seine Agentur nerven".

Zudem verriet er, warum er den Führerschein jetzt machte: "Weil das deutsche Verkehrssystem auch ein bisschen rassistisch ist - also dieses rechts vor links", witzelte der "4 Blocks"-Star.

"An die Polizei: Ihr könnt mich gerne anhalten. Ihr könnt aber auch gerne vorbeifahren", verriet der 49-Jährige, der nun mit seinem Führerschein ein Vorbild sein möchte und setzte hinterher: "Ich war doof damals." Daher appellierte er an seine Fans: "Bitte, bitte macht euren Führerschein."

In einer weiteren Story bedankte sich der TV-Star auch bei seiner Berliner Fahrschule und seinem Fahrlehrer, der ihn so gut auf die Prüfung vorbereitet habe: "Du bist der King." Die Theorieprüfung habe er mit null Fehlern bestanden.