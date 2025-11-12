Kida Khodr Ramadan meldet sich zurück: "Ich war doof damals"
Berlin - Schauspieler und einstiger Verkehrssünder Kida Khodr Ramadan (49, "Blocks") hat mehrere Monate nach seiner Haftentlassung seinen Führerschein gemacht.
"Schwöre, is mir inzwischen wichtiger als ein deutscher Pass! #abuSchulterblick", schrieb Ramadan auf Instagram zu einem Foto, das die erworbene Fahrerlaubnis zeigt.
Normalerweise poste er keine Dokumente von sich oder Essen, aber in dem Fall müsse er es machen, erzählte er weiter in einer Insta-Story. Die Journalisten seien "so geil auf das Dokument", wüssten jetzt Bescheid und müssten nicht mehr "seine Agentur nerven".
Zudem verriet er, warum er den Führerschein jetzt machte: "Weil das deutsche Verkehrssystem auch ein bisschen rassistisch ist - also dieses rechts vor links", witzelte der "4 Blocks"-Star.
"An die Polizei: Ihr könnt mich gerne anhalten. Ihr könnt aber auch gerne vorbeifahren", verriet der 49-Jährige, der nun mit seinem Führerschein ein Vorbild sein möchte und setzte hinterher: "Ich war doof damals." Daher appellierte er an seine Fans: "Bitte, bitte macht euren Führerschein."
In einer weiteren Story bedankte sich der TV-Star auch bei seiner Berliner Fahrschule und seinem Fahrlehrer, der ihn so gut auf die Prüfung vorbereitet habe: "Du bist der King." Die Theorieprüfung habe er mit null Fehlern bestanden.
Kida Khodr Ramadan mehrfach ohne Führerschein erwischt
Kida Khodr Ramadan war Anfang August nach knapp einem Jahr aus der Justizvollzugsanstalt Heiligensee entlassen worden. Dort befand er sich seit dem 6. August 2024 im sogenannten offenen Vollzug. Dadurch konnte er auch an mehreren Filmprojekten arbeiten. Auch erhielt er mitunter "Langzeitausgang".
Der Schauspieler verbüßte zwei Haftstrafen von jeweils zehn Monaten, zu denen er 2022 und 2024 verurteilt worden war. Hintergrund war, dass er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war.
Laut Gerichtsbeschluss sind beide Strafen abgegolten, wenn er sich in der Bewährungszeit nichts zuschulden kommen lässt.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa