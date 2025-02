Sinneswandel bei Kim Gloss: Auch Baby Nr. 3 soll seinen "Kamera-Moment" bekommen

Kim Gloss (32) ist hochschwanger und erwartet ihr drittes Kind. © Screenshot/instagram.com/kim_glossofficial (Bildmontage)

"Ok, irgendwie bin ich in der dritten Schwangerschaft nicht mehr so motiviert gewesen so ein cooles Pregnancy Shooting zu machen …", schrieb Kim Gloss in ihrem jüngsten Instagram-Post.

Doch das Durchstöbern alter Fotos habe bei ihr einen Sinneswandel ausgelöst. Und so fasste die 32-Jährige den Entschluss: "Dieses Baby bekommt auch seine Kamera-Momente!" Die neue Fotosession will Kim jetzt spontan planen.

Für ihre rund 469.000 Follower gab es dann auch noch eine Kostprobe der alten Bilder. Darauf setzt der ehemalige DSDS-Star die pralle Babykugel recht freizügig in Szene - mal in Stiefeln und langem weißen Trenchcoat, mal in Glitzerleggins mit Sport-BH und Oversized-Hemd.

Mit einem schönen Fotoshooting hätte die Berlinerin zudem die Möglichkeit, einen positiven Schlusspunkt hinter die Herausforderungen und schweren Stunden zu setzen, die sie in den vergangenen Schwangerschaftswochen durchleben musste.