Kim Gloss muss einen Tag vor dem Geburtstag ihrer Tochter ins Krankenhaus

Berlin - Fitness-Unfall bei Kim Gloss (30)! Die Ex- DSDS -Teilnehmerin kam unter anderem mit Verdacht auf einen Jochbeinbruch ins Krankenhaus. Und das ausgerechnet einen Tag vor dem Geburtstag ihrer Tochter Golda (1).

Dabei fiel die Stange auf ihre Schläfe. Wie das passieren konnte, darauf hatte sie in ihrer Story selbst keine Antwort.

"Ich hatte gerade eine Pause von meiner Übung und in der Nähe meines Kopfes war das Regal, wo die Langhanteln eingehakt sind. Hinter mir hat jemand so eine Hantel von ganz oben herunterholen wollen", berichtet die 30-Jährige ihren Followern auf Instagram.

Kim Gloss präsentierte am Dienstag eine Instagram-Story zu einem schmerzhaften Ereignis, weswegen sie mehr als zehn Stunden ins Krankenhaus verbrachte.

Kim Gloss (30) und ihr Mann Alexander (29) heirateten im August 2021. © Screenshot/Instagram/kim_glossofficial (Bildmontage)

"Ich wusste in diesem Moment überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe nur mein Gesicht gehalten", erzählt sie und bekommt noch immer Gänsehaut, wenn sie an den Vorfall zurückdenkt.

Danach sind alle, einschließlich ihres geschockten Mannes Alexander Beliaikin (29), der auch im Gym trainierte, zu ihr gerannt.

"Er hat sich so rührend um mich gekümmert. Ich habe den besten Mann der Welt. Er hat Eis besorgt und mein Gesicht gekühlt", sagt Kim. Anschließend kam der Krankenwagen.

Hinterher erfuhr sie, dass die Verletzung durch die Hantel, die ihre Nase verfehlte, so groß wie ein Tennisball gewesen war. Mit Verdacht auf einen Jochbeinbruch und eine Hirnblutung kam sie ins Krankenhaus. Am Ende des langen Tages hörten die Blutungen auf und es stellte sich heraus, dass sie eine Gehirnerschütterung davongetragen hatte.

"Ich war bis 22 Uhr dort mit den schlimmsten Kopfschmerzen und Übelkeit. Jetzt geht es mir den Umständen entsprechend wieder besser. Ich habe aber immer noch Schmerzen", berichtet die Sängerin abschließend, bevor auf ein schöneres Thema zu sprechen kommt, dass ihr heute besonders wichtig ist - der Geburtstag ihrer zweiten Tochter Golda, die am 18. Juli 2022 auf die Welt kam.