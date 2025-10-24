Aneurysma bei Kim Kardashian entdeckt: Ist ihr Ex der Auslöser?

Los Angeles (USA) - Mit einem turbulenten Start beginnt die neue Staffel "The Kardashians": Bei Kim Kardashian (45) wurde ein Aneurysma entdeckt. Schuld daran haben soll ihr Ex-Mann Kanye "Ye" West (48).

In der siebten Staffel "The Kardashians" teilen Kim Kardashian (45) und ihre Familie tiefe Einblicke in ihr Leben. © Frederic J. BROWN / AFP

Im Verlauf der Premierenfolge der siebten Staffel "The Kardashians" ruft die 45-Jährige ihre ältere Schwester Kourtney an und teilt ihr die erschütternden Ergebnisse einer Routine-MRT-Untersuchung mit. So hatten Ärzte bei der Skims-Gründerin ein "kleines" Aneurysma im Gehirn entdeckt.

Ursache für die Ausbuchtung oder Aufweitung des Blutgefäßes könnte laut den Mediziner Stress sein. Als Auslöser dafür kommt Kim Kardashian direkt ein Name in den Sinn - ihr Ex, Rapper Kanye West, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat: North (12), Chicago (7) und Psalm (6).

Von 2012 bis 2022 waren das TV-Sternchen und der "Donda"-Interpret verheiratet, ihre umstrittene Scheidung landete immer wieder in den Schlagzeilen und sorgte für viel Stress im Leben der Unternehmerin.

Erst kürzlich hatte Kim Kardashian in einem Podcast offen die Beziehung zu dem 48-Jährigen reflektiert und über die Gründe für die Trennung gesprochen.