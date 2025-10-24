Aneurysma bei Kim Kardashian entdeckt: Ist ihr Ex der Auslöser?
Los Angeles (USA) - Mit einem turbulenten Start beginnt die neue Staffel "The Kardashians": Bei Kim Kardashian (45) wurde ein Aneurysma entdeckt. Schuld daran haben soll ihr Ex-Mann Kanye "Ye" West (48).
Im Verlauf der Premierenfolge der siebten Staffel "The Kardashians" ruft die 45-Jährige ihre ältere Schwester Kourtney an und teilt ihr die erschütternden Ergebnisse einer Routine-MRT-Untersuchung mit. So hatten Ärzte bei der Skims-Gründerin ein "kleines" Aneurysma im Gehirn entdeckt.
Ursache für die Ausbuchtung oder Aufweitung des Blutgefäßes könnte laut den Mediziner Stress sein. Als Auslöser dafür kommt Kim Kardashian direkt ein Name in den Sinn - ihr Ex, Rapper Kanye West, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat: North (12), Chicago (7) und Psalm (6).
Von 2012 bis 2022 waren das TV-Sternchen und der "Donda"-Interpret verheiratet, ihre umstrittene Scheidung landete immer wieder in den Schlagzeilen und sorgte für viel Stress im Leben der Unternehmerin.
Erst kürzlich hatte Kim Kardashian in einem Podcast offen die Beziehung zu dem 48-Jährigen reflektiert und über die Gründe für die Trennung gesprochen.
Neben dem Stress trage ihr Ex aber noch für Weiteres Verantwortung, teilte die dreifache Mutter in der Folge der Reality-Show mit. So sei sie sich sicher, dass sie während der Beziehung mit ihm unter dem Stockholm-Syndrom litt.
"Ich habe es so lange verbergen können", verriet sie. Und weiter: "Ich hatte immer das Gefühl, ein bisschen unter dem Stockholm-Syndrom zu leiden, sodass ich mich immer wirklich schlecht fühlte, [ihn] immer beschützte und [ihm] helfen wollte."
