Dieses Foto ist eine Premiere: Kim Kardashian zeigt offiziell ihre Liebe zu Lewis Hamilton
Los Angeles (USA) - Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) ein Liebespaar? Was viele zunächst für ein wildes Gerücht gehalten hatten, scheint nun immer ernster zu werden: Im Netz hat die milliardenschwere Unternehmerin ihre Fans mit einem besonderen Liebesbeweis an ihren Partner überrascht.
Auch wenn sie ihre Beziehung bis heute nie offiziell bestätigt haben, brodelt die Gerüchteküche bereits seit Langem.
Immer wieder waren die Reality-Queen und der Formel-1-Star in den vergangenen Monaten gemeinsam gesichtet worden: bei einer gemütlichen Fahrradtour zu zweit, einer romantischen Datenight im Restaurant oder knutschend am Strand von Malibu.
Spätestens als die Vierfachmutter im Juni beim Formel-1-Rennen von Monaco zum ersten Mal öffentlich im Fahrerlager aufgetaucht war, dürfte wohl auch der letzte Zweifler verstanden haben: Hier scheint mehr als nur ein lockerer Flirt zu laufen.
Nun hat die 45-Jährige sogar noch einen draufgesetzt. Bei Instagram öffnete Kim ihr privates Fotoalbum und teilte gleich mehrere intime Schnappschüsse ihres jüngsten Familienurlaubs am See - darunter auch ein vielsagendes Kuschelfoto an der Seite des Rennfahrers.
Besonders bemerkenswert: Zum allerersten Mal zeigt sich das Model darauf zusammen mit ihrem neuen Partner und einem ihrer Kinder. Denn auch Kims Töchterchen Chicago (8) hat es auf das verliebte Selfie geschafft.
Kim Kardashian zeigt sich erstmals mit Lewis Hamilton und einem ihrer Kinder
Während die Achtjährige ihren Kopf herzhaft lachend an die Brust ihrer Mutter schmiegt, rücken auch die beiden Erwachsenen für das Liebes-Selfie so eng zusammen wie öffentlich bislang noch nie: Wange an Wange strahlt das Paar glücklich und beseelt in die Kamera.
Auf einer weiteren Aufnahme posieren Kardashian und Hamilton in Rennanzügen an der Seite der Kids, die auf mehreren Motorrädern Platz genommen haben.
"Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen", betitelte die "SKIMS"-Gründerin die privaten Urlaubs-Schnappschüsse und machte damit ganz offiziell deutlich, wer zum engsten Kreis ihrer Familie gehört.
Erste Spekulationen um eine mögliche Beziehung zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton waren im Februar aufgekommen, nachdem die beiden mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet worden waren. Nun scheint es an ihrer Liebe keinen Zweifel mehr zu geben.
Titelfoto: YVES HERMAN / POOL / AFP