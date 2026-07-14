Dieses Foto ist eine Premiere: Kim Kardashian zeigt offiziell ihre Liebe zu Lewis Hamilton

Los Angeles (USA) - Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) ein Liebespaar? Was viele zunächst für ein wildes Gerücht gehalten hatten, scheint nun immer ernster zu werden: Im Netz hat die milliardenschwere Unternehmerin ihre Fans mit einem besonderen Liebesbeweis an ihren Partner überrascht.

Kim Kardashian (45) Anfang Juni beim Großen Preis von Monaco. © YVES HERMAN / POOL / AFP

Auch wenn sie ihre Beziehung bis heute nie offiziell bestätigt haben, brodelt die Gerüchteküche bereits seit Langem.

Immer wieder waren die Reality-Queen und der Formel-1-Star in den vergangenen Monaten gemeinsam gesichtet worden: bei einer gemütlichen Fahrradtour zu zweit, einer romantischen Datenight im Restaurant oder knutschend am Strand von Malibu.

Spätestens als die Vierfachmutter im Juni beim Formel-1-Rennen von Monaco zum ersten Mal öffentlich im Fahrerlager aufgetaucht war, dürfte wohl auch der letzte Zweifler verstanden haben: Hier scheint mehr als nur ein lockerer Flirt zu laufen.

Nun hat die 45-Jährige sogar noch einen draufgesetzt. Bei Instagram öffnete Kim ihr privates Fotoalbum und teilte gleich mehrere intime Schnappschüsse ihres jüngsten Familienurlaubs am See - darunter auch ein vielsagendes Kuschelfoto an der Seite des Rennfahrers.

Besonders bemerkenswert: Zum allerersten Mal zeigt sich das Model darauf zusammen mit ihrem neuen Partner und einem ihrer Kinder. Denn auch Kims Töchterchen Chicago (8) hat es auf das verliebte Selfie geschafft.