Geht alles gut aus? Kim Kardashian öffnet sich erstmals nach Schock-Diagnose
USA - Vor Kurzem wurde bei Reality-Star Kim Kardashian (45) ein Aneurysma im Gehirn entdeckt - nun gab sie nach Bekanntwerden der Schock-Diagnose ein Update.
Die erschütternde Nachricht machte die 45-Jährige erstmals in der aktuellsten Folge ihrer Serie "Keeping Up With The Kardashians" öffentlich, so Page Six.
Nun erklärte sie in der US-Talkshow "Good Morning America", dass sie sich nach dem Befund zahlreichen weiteren Untersuchungen unterziehen musste.
Zwar stellte sie klar, dass am Ende alles gut ausgegangen sei, dennoch riet sie ihren Fans, in der kommenden Woche wieder einzuschalten.
"Gesundheit ist Reichtum, und man muss einfach bei allem, was man tut, vorsichtig sein", so die Skims-Gründerin.
Zuvor erklärten ihr Ärzte, das Aneurysma - also eine Ausbuchtung oder Aufweitung eines Blutgefäßes im Gehirn - könne durch Stress entstanden sein.
Ist Kanye West der Auslöser für Kim Kardashians Aneurysma?
Daraufhin machte sie ihren Ex-Mann Kanye West (48) dafür verantwortlich. Die beiden waren insgesamt zehn Jahre verheiratet, bis sie sich im Jahr 2022 nach viel Streit scheiden ließen.
Diese Zeit habe ihr viel Stress bereitet, wie sie in der Folge berichtete. Zudem gab sie an, während der Beziehung unter dem Stockholm-Syndrom gelitten zu haben.
"Ich habe es so lange verbergen können. Ich hatte immer das Gefühl, ein bisschen unter dem Stockholm-Syndrom zu leiden, sodass ich mich immer wirklich schlecht fühlte, [ihn] immer beschützte und [ihm] helfen wollte", so die 45-Jährige.
Sie erklärte weiter, dass sie sich emotional und finanziell nicht sicher mit West gefühlt habe, was in ihr ein "wirklich beunruhigendes Gefühl" hinterließ.
In einem Podcast verriet die Mutter von vier Kindern schließlich, was zum Ende der Beziehung führte: Der 48-Jährige habe wiederholt schlecht über ihre Kinder, ihre Großmutter und ihre Tanten gesprochen - das brachte das Fass für das Model zum Überlaufen.
