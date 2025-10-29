Geht alles gut aus? Kim Kardashian öffnet sich erstmals nach Schock-Diagnose

USA - Vor Kurzem wurde bei Reality-Star Kim Kardashian (45) ein Aneurysma im Gehirn entdeckt - nun gab sie nach Bekanntwerden der Schock-Diagnose ein Update.

Kim Kardashian (45) erklärte, dass sie sich nach der Diagnose mehreren weiteren Tests unterziehen musste. © Ian West Media Assignments/PA Wire/dpa

Die erschütternde Nachricht machte die 45-Jährige erstmals in der aktuellsten Folge ihrer Serie "Keeping Up With The Kardashians" öffentlich, so Page Six.

Nun erklärte sie in der US-Talkshow "Good Morning America", dass sie sich nach dem Befund zahlreichen weiteren Untersuchungen unterziehen musste.

Zwar stellte sie klar, dass am Ende alles gut ausgegangen sei, dennoch riet sie ihren Fans, in der kommenden Woche wieder einzuschalten.

"Gesundheit ist Reichtum, und man muss einfach bei allem, was man tut, vorsichtig sein", so die Skims-Gründerin.

Zuvor erklärten ihr Ärzte, das Aneurysma - also eine Ausbuchtung oder Aufweitung eines Blutgefäßes im Gehirn - könne durch Stress entstanden sein.