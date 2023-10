Kim Kardashian gibt zu, unter Akne zu leiden - doch sie hat noch eine weitere Haut-Erkrankung

Los Angeles (USA) - Kim Kardashian ist vielleicht für ihr stets glamouröses Aussehen bekannt, aber in einem neuen Interview am gestrigen Mittwoch teilte der Reality-Star mit, dass sie heimlich mit Erwachsenen-Akne zu kämpfen hat.

Perfekt gestylt von Kopf bis Fuß: Kim Kardashian gab zu, an Erwachsenen-Akne zu leiden und diese unter viel Make-up zu verbergen. © KENA BETANCUR / AFP

Trug sie deshalb teilweise immer so viel Make-up? Laut dem Promi-Portal Page Six bestätigte dies die 42-Jährige, in dem sie nun offen über ihre Hautprobleme sprach.

"Oh, ich habe ganze Akne-Anfälle bekommen", sagte Kim und fügte hinzu, dass sie die Pickel und Narben "wirklich gut unter Make-up" abdecke. Damit beweist sie, dass auch ein Superstar mit Zugang zu teuren Hautbehandlungen nicht vor fiesen Pickeln gefeit ist.

"Ich habe es dokumentiert", fuhr sie fort. "Ich denke, wenn die Leute es sehen würden, wären sie wirklich schockiert sein."

Kim, die als erfolgreiche Unternehmerin mittlerweile auch eine eigene Hautpflegemarke "Skkn" besitzt, begann mit Inhaltsstoffen zu experimentieren um zu sehen, wie sich diese auf ihre Haut auswirken.