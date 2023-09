Kaum wiederzuerkennen! Kim Kardashian überrascht mit raspelkurzer Frisur!

Huch, wer ist das denn? So in etwa dürfte die Reaktion der meisten Fans von Kim Kardashian ausgefallen sein, als sie diesen Fotoshooting-Look präsentierte.

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Huch, wer ist das denn? So in etwa dürfte die Reaktion der meisten Fans der wohl bekanntesten Kardashian-Schwester am Montagabend ausgefallen sein, als diese die Ergebnisse ihres neusten Fotoshootings präsentierte.

Mitte September trug Kim Kardashian (42) ihre Haare noch lang. © Joy Malone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Auf Instagram veröffentlichte Kim Kardashian (42) nämlich voller Stolz das Cover des "CR Fashion Books" - und überraschte darauf mit einem für sie völlig untypischen Look. Anstelle eines körperbetonenden Kleides trägt sie auf den Fotos jeweils ein schmutziges, weißes Tanktop, ein Tutu kombiniert mit einem roten Oversized-Pulli sowie einen schwarzen Spitzen-BH. Auf ihrer Nase sitzt eine elegante Brille, auf einigen Bildern hält sie eine Zigarette in der Hand. Doch so ungewöhnlich dieser Style für die Modeikone auch sein mag, so sind es weder Make-up noch Outfits, die die Aufmerksamkeit der mehr als 364 Millionen Follower auf sich zieht. Stattdessen dreht sich in der Kommentarspalte unter Kims Post alles um die neue Frisur der 42-jährigen Unternehmerin. Kim Kardashian Kurvenwunder ade? Kim Kardashians Gewichtsverlust besorgt ihre Fans Statt ihrer gewohnt langen, dunklen Mähne sind ihre Haare mit einem Mal nämlich raspelkurz! Zwar wurde das Bild innerhalb weniger Stunden mehr als 1,6 Millionen Mal mit einem Herzchen versehen. Die Reaktionen ihrer Fans hätten allerdings unterschiedlicher nicht sein können.

Auf Instagram präsentierte sich Kim Kardashian mit neuer Frisur

User unterstellen Kim Kardashian Ähnlichkeit zu Bianca Censori

Während Kommentare, wie "Das ist so cool" und "Diese Frisur steht dir so gut", den neuen Look der Vierfachmama lobpreisen, runzeln andere stattdessen die Stirn. "Tut mir leid, aber kurze Haare stehen dir ganz und gar nicht", schrieb zum Beispiel einer. Andere zogen währenddessen auch einen Vergleich mit Bianca Censori (28) – der neuen Ehefrau von Kims Ex-Mann Kanye "Ye" West (46). Auch sie war in jüngster Vergangenheit immer wieder mit kuriosen Looks aufgefallen und trägt ihre Haare seit geraumer Zeit in einer Kurzhaarfrisur.