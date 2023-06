Liebes-Comeback?! Kim Kardashian will "alles dafür tun", ihren Kanye zurückzubekommen

Kim (42, l.) und Kanye (46, r.) bei einem öffentlichen Auftritt 2020. Zu diesem Zeitpunkt kriselte es in der Ehe des Paares schon gewaltig, doch erst zwei Jahre später soll die Scheidung vollzogen werden. © Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Wie das People Magazin berichtet, hielt sich Kim in der Vergangenheit immer bedeckt, wenn es um die Skandale Kanyes ging.

Heute scheinen die Dämme des Schweigens langsam zu brechen - seit Anfang des Monats lässt Kim in Interviews und bei öffentlichen Auftritten durchsickern, wie sie die Veränderung ihres Ex-Mannes mitnimmt. Verständlich, immerhin haben sie vier gemeinsame Kinder zusammen - Saint (7), North (9) Psalm (5) und Chicago (4) - und sind damit trotz Scheidung ein Leben lang miteinander verbunden.

In der neuesten Folge von "Keeping Up With the Kardashians", welche am heutigen Donnerstag auf dem US-Streamingdienst Hulu erscheint, ist die 42-Jährige im Gespräch mit ihrer Schwester Khloé (39) den Tränen nahe und fährt sie an, dass es ihr "nicht gut" gehe - wegen Kanye.

"Er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe", erklärte Kim, "Den habe ich geliebt und an den ich mich erinnere. Ich werde alles tun, um diese Person zurückzubekommen."