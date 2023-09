Läuft da was? Kim Kardashian trifft sich mit diesem NFL-Star!

Küssen diese Lippen bald einen NFL-Star? Derzeit ist Kim Kardashian (42, r.) noch Single. © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ein eingeweihter Insider verriet dem US-amerikanischen Promi-Portal Page Six, dass das Supermodel und der Wide Receiver der Baltimore Ravens in den vergangenen Wochen regelmäßig "zusammen abgehangen haben".

Gegenwärtig soll es sich bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung aber nur um "zwanglose" Treffen handeln, da sich auch der Freundeskreis der beiden Berühmtheiten überschneiden würde.

Dennoch habe die Quelle darüber hinaus preisgegeben, dass Kardashian derzeit sehr wohl Single sei und sich auch eine neue Beziehung vorstellen könne, wenn ihr die richtige Person über den Weg liefe.

Das Hauptaugenmerk der 42-Jährigen liege zwar gerade eher bei ihren Kindern und ihrem Business, aber generell sei sie auch offen für die Liebe.

Es wäre sogar nicht mal ihr erster Flirt-Ausflug in die Welt des American Football. Ab 2007 datete sie den damaligen Saints-Runningback Reggie Bush (38). Die Beziehung des Paares spielte sich in aller Öffentlichkeit als Teil der ersten Staffel der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" ab.