Nach Riesen-Zoff bei den Kardashians: So gratuliert Kourtney Kim zum Geburtstag

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ist zwischen den beiden Schwestern wieder alles okay?

Zuletzt gab es einen heftigen Streit zwischen Kourtney Kardashian (44, l.) und ihrer Schwester Kim Kardashian (43). © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Zuletzt sorgten Kourtney (44) und Kim Kardashian (43) mit einem Streit in ihrer Reality-TV-Show "The Kardashians" für Aufsehen. Dabei beschimpfte die 44-Jährige ihre kleine Schwester als Narzisstin, diese warf Kourtney derweil vor, sie zu hassen.

Der Auslöser für das heftige Wortgefecht: Kims Zusammenarbeit mit dem italienischen Modelabel "Dolce & Gabbana" - kurz nachdem Kourtney bereits mit ihnen kollaboriert hatte.

"Ich glaube, du hast etwas gesehen, das meins war und nicht deins, und du wolltest es", warf die Schwangere Kim vor. "Du kannst es nicht ertragen, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht."

Harter Tobak, den die beiden glücklicherweise überwunden zu haben scheinen.

Nun, einige Wochen später, stand am gestrigen Samstag nämlich Kims 43. Geburtstag an. Und zu diesem gratulierte ihre ältere Schwester mit einem überrascht herzerwärmenden Posting in ihrer Instagram-Story.