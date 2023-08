31.08.2023 09:20 Oral-Verkehr in aller Öffentlichkeit? Kim K "zutiefst beschämt" wegen Ex-Mann Kanye

Genau wie der Rest der Welt, wunderte sich auch Kim Kardashian in dieser Woche, was sie da von ihrem Ex-Mann und seiner neuen "Frau" in Italien sehen musste.

Von Elias Kroll

Los Angeles/Italien - Genau wie der Rest der Welt, wunderte sich kürzlich auch Kim Kardashian (42), was sie da von ihrem Ex-Mann und seiner neuen "Frau" in Italien sehen musste. Videos und Fotos scheinen zu belegen, dass Kanye West (46) sich auf einem Boot von seiner Freundin Bicana Censori oral befriedigen ließ. Seine langjährige Partnerin reagierte schockiert! Kim Kardashian (42) ist wegen der Handlungen ihres Ex-Mannes Kanye West (46) zutiefst besorgt. © Montage: AFP/JASON DAVIS , Instagram/kimkardashian Spätestens seit der Trennung von Reality-Megastar Kim K sorgt "Ye" beinahe wöchentlich für negative Schlagzeilen. Seien es Drohungen gegen den neuen Freund seiner Ex-Frau, antisemitische Bemerkungen oder andere, aufsehenerregende Auftritte - wie nun auch in Südeuropa! Dort wurde er barfuß durch die Gegend laufend, an der Seite seiner neuen Flamme Bianca Censori gesehen. Diese sorgte wiederum für Wirbel, indem sie in extrem knappen und zum Teil durchsichtigen Outfits durch die italienischen Innenstädte spazierte. Doch damit nicht genug! Wohl sehr zu Kims Unverständnis, tauchten nun Bilder und Videos im Netz auf, die Kanye mit nacktem Hinterteil auf einem Boot sitzend zeigten. Der Kopf seiner Partnerin befand sich dabei zwischen seinen Schenkeln. Für viele (ehemalige) Fans und zahlreiche US-Medien stand fest, was die beiden da in aller Öffentlichkeit taten ... Kim Kardashian Liebes-Comeback?! Kim Kardashian will "alles dafür tun", ihren Kanye zurückzubekommen Kim Kardashian, die von 2014 bis 2022 mit dem Skandal-Rapper verheiratet war, soll einem der Bericht der Sun zufolge "zutiefst beschämt" wegen den Handlungen ihres Ex-Partners sein. Was treiben Kanye West und Bianca Censori da in Italien? Kim Kardashian sorgt sich wegen Kanye um ihre Kinder Kim Kardashian war von 2014 bis 2022 mit Kanye West verheiratet. (Archivbild) © dpa/Ian West "Kim war so besorgt über die neuen Bilder, die mit Bianca herausgekommen sind – zum Beispiel: Wie soll sie den Kindern das alles erklären?", verriet ein Insider gegenüber der Zeitung. "Sie ist verlegen und macht sich Sorgen um ihn – er läuft barfuß mit Champagner auf der Straße herum, irgendetwas stimmt offensichtlich nicht." Die Quelle führte aus: "Es ist schwer für sie, denn sobald sie glaubt, weitermachen zu können, passiert so etwas und sie wird wieder hineingezogen."

Demnach würde die 42-Jährige all den Ärger um und mit Kanye gerne endlich hinter sich lassen. Doch das scheint vor allem wegen der gemeinsamen Kinder kaum möglich zu sein. Kim Kardashian Das läuft zwischen Kim Kardashian und Tom Brady: Ein Insider packt aus! "Jedes Mal, wenn Kanye und Bianca diese fast nackten Stunts durchziehen, wird jeder daran erinnert, dass auch Kim sich während der Ehe in hautengen Nackt-Outfits gekleidet hat", erklärte der Insider. Doch damit wird die Promi-Dame wohl noch eine Weile leben müssen. Immerhin gaben Kanye und Censori sich Anfang des Jahres sogar schon das Jawort - auch wenn die private Zeremonie keine rechtliche Bedeutung hatte.

