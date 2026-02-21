Tiefer geht's nicht! Mega-Star präsentiert Mega-Dekolleté

Los Angeles (USA) - Sie hat es schon wieder getan: Inmitten der Liebesgerüchte um Kim Kardashian (45) und Rennfahrer Lewis Hamilton (41) hat der Reality-Superstar eine neue Fotoreihe hochgeladen, die es in sich hat. Dabei zeigt die Unternehmerin, was sie hat - und gewährt sowohl private als auch intime Einblicke.

Kim Kardashian (45) weiß, was ihre Follower sehen wollen. © Montage: Instagram/kimkardashian

Mit 353 Millionen ist Kim K auf Platz 8 der Liste der Instagram-Accounts mit den meisten Followern der Welt. Das kommt nicht von ungefähr - schließlich weiß die 45-Jährige genau, was ihre Fans sehen wollen.

Das bewies sie auch in dieser Woche, in der sie einen neuen, zehn Bilder umfassenden Post in die Welt setzte. Nach nur einem Tag standen schon mehr als eine Million Likes zu Buche!

Denn auf den Bildern zeigt sich der Tausendsassa unter anderem in verführerischer Manier. Gleich auf Foto eins präsentiert die Kardashian-Schwester sich in einem engen Top, das ihre üppige Oberweite gekonnt betont. Dazu trägt sie eine blonde Perücke - aufgenommen wurde der Schnappschüsse augenscheinlich in der Garderobe eines Filmsets. Schon seit Längerem beweist die Reality-Ikone sich auch als Schauspielerin.

Das zweite Foto zeigt die Vierfachmama dann wieder mit schwarzen Haaren - aber noch tieferem Ausschnitt! Umrandet wird der Anblick von einem schwarzen Pelzjäckchen und einem viel Haut zeigenden schwarzen Body.