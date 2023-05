Vierfach-Mama Kim Kardashian: Darum weint sie sich nachts in den Schlaf

Kim Kardashian (42) ist vierfache Single-Mum. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Mit ihrem Ex-Mann Kanye West (45) hat Kim Kardashian vier gemeinsame Kinder: North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4).

Seit der Scheidung von dem Skandal-Rapper erzieht das Model den Nachwuchs allerdings größtenteils alleine - von Nannys und helfenden Händen aus dem großen Kardashian-Familienclan vielleicht mal abgesehen.

Eine turbulente Mammut-Aufgabe, die das Reality-Sternchen nicht selten an den Rand der Verzweiflung zu bringen scheint und sie bereits die ein oder andere Träne verdrücken ließ: "Es gibt Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine", gestand die 42-Jährige jetzt in dem Podcast "On Purpose with Jay Shetty".

Vier Kinder mit vier unterschiedlichen Persönlichkeiten, dazu Streitereien und Wutanfälle seien manchmal nur schwer zu bändigen, gab die Unternehmerin zu - gerade als alleinerziehende Mama.

"Es ist niemand da. Nur ich bin da, um den guten und den bösen Cop zu spielen!"