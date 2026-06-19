Kinderband "Deine Freunde" heizt Dresden ein: Doch ein Detail verwirrt die Fans

Dresden - 32 Grad und es wurde noch heißer! Der coolsten Kinderband der Welt " Deine Freunde " war es am Freitagnachmittag in der Jungen Garde noch zu kalt. Deshalb heizten sie den mehr als 4000 Eltern und Kindern mächtig ein - mit einem feurigen Bühnenprogramm - und jeder Menge "Hits, Hits, Hits". Doch bei all dem Trubel herrschte vor dem Konzert in Dresden ein wenig Verwirrung um ein Detail: die Versorgung mit Getränken.

Flo (44, l.) und Lukas (37, r.) performten vorne, rappten und sangen in der Hitze. Hinter ihnen stand die "gute Seele der Band", DJ exel. Pauly (48), an den Turntables. © Petra Hornig

"Ihr dürft pro Person 1 Liter große PET-Flaschen oder Tetra Paks mit Wasser mit auf das Gelände bringen. Der Verschluss muss leider ab", hieß es in einer Rundmail der Band um Flo (44), Lukas (37) und DJ exel. Pauly (48).

"Also eine Flasche plus einen Deckel in der Hosentasche mitnehmen quasi", wunderte sich ein Vater. "Interessant!", kommentierte eine Mutter süffisant. Gegenüber TAG24 erklärte der Konzertveranstalter am Freitagnachmittag ein wenig zerknirscht: "Die Deckel dürfen bleiben. Die gehen doch eh nicht mehr ab." Damit war dieser Mini-Aufreger abgeräumt und die Show konnte beginnen.

Die Hamburger Jungs starteten um 17.30 Uhr mit "Was geht ab?" in den späten Nachmittag, den die Kinder in ihrer extra eingerichteten Kids-Zone (ganz vorne an der Bühne) vollends genießen konnten.

Neben den Klassikern wie "Schokolade", "Häschen hüpf!" oder "Hausaufgaben" spielten Deine Freunde auch mehrere Songs aus ihrem neuen Album "Die Kinder spielen verrückt". Wie zum Beispiel - welch Ironie in der Hitze - "Zieh dich bitte warm an".

Doch vor allem einer der neuen Hits sorgte für Gänsehaut-Feeling bei Kindern wie auch Eltern gleichermaßen.