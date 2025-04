Klartext von Romina Palm: Hierhin wandert das Model mit Kind wirklich aus

"Ich hab ihn ja schon ein paar Mal dort mit Baloo besucht und fühle mich auch echt wohl dort. Also, hallo – das Meer direkt vor der Tür? Und sonniges Wetter ... Wie kann man sich da nicht wohlfühlen?", so Palm.

Ohne genauere Angaben hatte die Freundin von Unternehmer Christian Wolf (29) zuletzt preisgegeben, dass sie als frischgebackene Mama ihre Zelte in Köln abbrechen und an einem anderen Ort neu aufschlagen wird.

Aus ihrer Kölner Wohnung ist die 25-Jährige schon ausgezogen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Allzu eilig haben es die baldige Mama und ihre kleine Tochter aber noch nicht. Dafür muss das Haus überhaupt erstmal fertig sein.

"Das Haus wird leider erst im Sommer fertig. Also werden wir die Geburt noch in Deutschland machen und sobald Küken und ich uns wieder fit fühlen, in unser Nest ziehen." Allerdings wird in Sachen Eigenheim nicht nur an die eigenen Bedürfnisse gedacht.

Auch Familie und Freunde spielen in den Bauplänen eine zentrale Rolle, wie das Model verrät. "Das Haus wird riesig – das hat nämlich noch eine zusätzliche Wohnung unten. Damit uns Freunde und Familie jederzeit und so lange sie wollen besuchen können."

Aus steuerlichen Gründen wandert sie übrigens nicht aus, sagt sie. Denn auch auf Zypern soll die Steuer-Lage knallhart und fordernd sein. "Es gibt mittlerweile eine Wegzugssteuer. Das heißt, ich muss sogar für viele Jahre Steuern im Voraus zahlen. (...) Es ist sogar so viel, dass ich mir dafür Geld von Christian leihen muss."