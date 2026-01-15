Kleiner Buchstabe, große Bedeutung: Verrät Gisele Bündchens Kette neue Babydetails?
USA - Gisele Bündchen (45) sorgt mit einem Schmuckstück für neue Spekulationen um den Namen ihres jüngsten Kindes. Das Supermodel trug zuletzt eine Halskette, auf der in zarten Buchstaben die Initialen ihres Mannes und ihrer Kinder zu sehen sind - ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Name ihres Babys mit einem "A" beginnt.
In einem Instagram-Post von Dienstag zeigte sich die 45-Jährige mit der Initialen-Halskette, die mit den Buchstaben J, B, V und A verziert ist. In dem aktuellen Beitrag war das A allerdings von ihren Haaren verdeckt.
Am Dienstag hatte aber auch die Juwelierin Katharina Junkert, die das Schmuckstück entwarf, eine Bilderschau der Kette und weiterer Schmuckstücke geteilt. Dazu schrieb sie: "Diamant-Initialen-Halskette Melis, diesen Sommer nach Miami geliefert."
Damit gilt die Kette als erster öffentlicher Hinweis auf den Vornamen von Bündchens jüngstem Kind, das sie im Februar 2025 gemeinsam mit ihrem Ehemann Joaquim Valente bekommen hat.
Gisele Bündchen teilt ihr Familienglück bei Instagram
Bündchen: "Mein Herz ist voller Dankbarkeit"
Bündchen und Valente, einst ihr Jiu-Jitsu-Trainer, gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort. Wie People berichtete, fand die Hochzeit am 3. Dezember im engsten Kreis der Familie statt. Ein Insider verriet anschließend: "Er ist überglücklich, dass sie nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes endlich geheiratet haben."
Zuvor war die Brasilianerin fast 14 Jahre lang mit Tom Brady liiert. Das einstige Promi-Traumpaar ließ sich 2022 scheiden. Aus der Ehe stammen Sohn Benjamin (15) und Tochter Vivian (12).
Einblicke in ihr aktuelles Familienglück teilte Bündchen auch in der Instagram-Slide-Show vom Dienstag, eine Aufnahme zeigt ihre drei Kinder.
Zu den Bildern richtete das Supermodel herzliche Worte an ihre Fans: "Mein Herz ist voller Dankbarkeit für Zeit mit meiner Familie. Ich wünsche euch endlosen Segen und eine wunderschöne Reise. Auf ein freudiges und bedeutungsvolles Jahr 2026!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/gisele, Instagram/Screenshot/katharinajunkert