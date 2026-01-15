Kleiner Buchstabe, große Bedeutung: Verrät Gisele Bündchens Kette neue Babydetails?

Kleines Schmuckstück, große Aussagekraft: Ihre Kette liefert einen Hinweis auf den Namen von Gisele Bündchens Baby.

Von Clara Weinert

USA - Gisele Bündchen (45) sorgt mit einem Schmuckstück für neue Spekulationen um den Namen ihres jüngsten Kindes. Das Supermodel trug zuletzt eine Halskette, auf der in zarten Buchstaben die Initialen ihres Mannes und ihrer Kinder zu sehen sind - ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Name ihres Babys mit einem "A" beginnt.

Mit der Kette liefert Gisele (45) einen ersten Hinweis auf den Vornamen ihres Babys. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/gisele, Instagram/Screenshot/katharinajunkert In einem Instagram-Post von Dienstag zeigte sich die 45-Jährige mit der Initialen-Halskette, die mit den Buchstaben J, B, V und A verziert ist. In dem aktuellen Beitrag war das A allerdings von ihren Haaren verdeckt. Am Dienstag hatte aber auch die Juwelierin Katharina Junkert, die das Schmuckstück entwarf, eine Bilderschau der Kette und weiterer Schmuckstücke geteilt. Dazu schrieb sie: "Diamant-Initialen-Halskette Melis, diesen Sommer nach Miami geliefert." Damit gilt die Kette als erster öffentlicher Hinweis auf den Vornamen von Bündchens jüngstem Kind, das sie im Februar 2025 gemeinsam mit ihrem Ehemann Joaquim Valente bekommen hat.

Gisele Bündchen teilt ihr Familienglück bei Instagram

Bündchen: "Mein Herz ist voller Dankbarkeit"