Ente, Rouladen und Desserts zu Weihnachten: "Und dann macht der Kleingartensheriff peng"
Leipzig - Wenn Michael Baumann (62) durchzählt, wer alles an Heiligabend zu Besuch kommt, wird dem Kleingartensheriff klar: "Da ist die gute Stube rammelvoll!" Wer alles da ist, was es zu essen gibt und wie das Jahr für ihn gelaufen ist, hat er TAG24 verraten.
131 Kilogramm und ein Bauchumfang von 147 Zentimetern: Der Kleingartensheriff muss dringend abnehmen, das weiß er selbst. Aber nicht zu viel, schrieb er jüngst bei Instagram: "Ä bissl Bauch brauch ich, sonst rennt mir meine Frau weg."
Positiv: Aufgrund einer Wette wird der 62-Jährige das neue Jahr vegetarisch starten. "Also werde ich ja im alten Jahr nochmal richtig reinhauen!"
Und das sieht folgendermaßen aus: "Am Heiligen Abend macht mein Frauchen ihren top Kartoffelsalat mit Wiener und Knacker." Genießen werden den Gaumenschmaus auch Tochter Mandy, Enkelin Talisha (10) und der "Möchte-mal-werden-Schwiegersohn", wie ihn Baumann bezeichnet, mit seinen zwei Kindern.
Entenbrust mit Rotkohl und Klößen, gefolgt von einem Eisdessert, landen am Mittag des 25. Dezembers in den hungrigen Mägen. Und am zweiten Feiertag folgen Rinderrouladen mit Rotkohl, Rosenkohl und Klößen. Abends steht jeweils eine kalte Platte auf der Speisekarte. "Und dann macht der Sheriff peng", witzelt er.
Schmecken lassen!
Kleingartensheriff Michael Baumann: "Fans sind scheinbar liebenswürdige Gartenliebhaber - hat mich auch gewundert"
In der Weihnachtsmarkt-Saison hatte sich Michael Baumann, dem bei Instagram knapp 80.000 Menschen folgen, unter die Menge gemischt, Glühwein probiert und vor allem das Schrebergarten-Wissen der Besucher getestet.
"Mich haben da eine Unmenge an Menschen erkannt und angesprochen", freut sich der 62-Jährige über seine Bekanntheit und brauchte an einem Tag eine Stunde für 20 Meter. "Die Sheriff-Fans sind scheinbar durchweg liebenswürdige Gartenliebhaber - hat mich auch gewundert."
Warum kommt der pingelige Regelhüter aber so gut an? "Die meisten mögen einen sächsischen Dialekt", ist sich der Leipziger sicher.
Während sein persönliches Jahr "verrückt, wild und aufregend" gewesen sei, blickt er schon auf ein sicherlich ereignisreiches 2026 voraus. Alles will er nicht herausposaunen, aber "lustige Clips mit viel Garten-Content" sowie eine "filmische Kurz-Serie aus dem Kleingartenalltag für YouTube" möchten er und das Team im Hintergrund liefern.
Zudem sind ein Treffen per Livestream mit Gaming-Influencer Hänno fällig sowie Auftritte in der MDR-Talkshow "Riverboat" und dem MDR-Gartengeflüster geplant.
Mit seinen 63 Jahren denkt Michael Baumann aber noch lange nicht ans Aufhören: "Solange die Gesundheit mitspielt und es Kleingärten gibt, bleibt dor Sheriff Sheriff", sagt er TAG24 und stellt gegenüber seinen Kritikern klar: "Und ein Aufgeben wegen anderen wird es niemals geben!"