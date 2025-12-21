Leipzigs Kleingartensheriff muss abnehmen! Wird er jetzt zum Veganer?
Leipzig - Im April sagte Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (62) den Kilos den Kampf an, vor etwa einer Woche dann jedoch der große Schock: Statt weniger wog der Sheriff sogar mehr! Fans und Freunde sind besorgt. Abnehmen ist nun die Devise! Wird es da schon Zeit für radikalere Methoden?
So zumindest die Idee im neuesten Video des Leipziger Influencers, in dem das Thema einmal mehr zu Sprache kommt.
"Ich wollte dich mal fragen, wie läuft's eigentlich mit dem Abnehmen?", möchte Baumanns Begleitung da wissen, nur um dann schnell zu dem Schluss zu kommen: "Es könnte besser laufen."
Der Sheriff zeigt sich schnell einsichtig, versucht sich die Lage dennoch schönzureden. "Das liegt an dem Hemd heute. Ich hab heute zwei Pullover an und das Hemd. Das ist ja schon mal die Hälfte mehr."
Baumanns Sidekick will es dabei jedoch nicht belassen und schlägt dem Sheriff kurzerhand vor, es doch mal mit dem "Veganuary" zu versuchen. Hinter der Wortschöpfung verbirgt sich die Idee, den kompletten Januar über auf Fleisch zu verzichten und idealerweise vegan zu leben.
Michael Baumann könne es aber auch vegetarisch versuchen. Stellt sich nur die Frage: Kennt er den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan?
Kleingartensheriff erklärt Vegetarier und Veganer: "Ist das so richtig?"
Der Sheriff versucht es: "Also die Vegetarischen fressen Grünes und die Veganer fressen noch weniger als Grünes. Ist das so richtig?"
Fast. "Also Vegetarier essen kein Fleisch und kein Fisch und Veganer essen gar nichts vom Tier", erklärt es der Nebenmann. Pflanzliche Produkte sind bei beiden okay.
"Da biste bei mir vollkommen falsch, mein Freund", schießt es da sofort aus dem Kleingartensheriff. "Also da kannste mich nicht überzeugen."
Der Veganuary ist also schon mal keine Option. Bleibt zu hoffen, dass der kultige Influencer seinem Neujahrsvorsatz treu bleibt und den Kilos wieder den Kampf ansagt. "Er hat massives Übergewicht", hatte sein Personaltrainer Roman Schadt zuletzt erst gemahnt. "Es sind alle Parameter im roten Bereich. Er muss wieder regelmäßig Bewegung in sein Leben kriegen."
Mit dieser Warnung sollte dem Abnehmen eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Dann macht das Hemd nächstes Jahr auch eine bessere Figur!
Titelfoto: Montage: Screenshot/instagram.com/kleingartensheriff + nenetus/123RF