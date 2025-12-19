"Könnte das Handtuch werfen": Gibt der Kleingartensheriff seinen Posten ab?
Leipzig - Der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) ist nicht nur Social-Media-Star. Er ist auch 1. Vorsitzender der Kleingartenanlage "Gartenfreunde Südost e.V." in Leipzig und diesen Job macht er nicht nur für Videos. Wie viel wirklich dazu gehört, stellte er jetzt auf Instagram klar.
"Es gibt Momente manchmal wo ich sage: Baumann, wo hängt das Handtuch zum Werfen. Es gibt Momente, wo ich sage: Ich könnte jetzt das Handtuch werfen", sagte der Kleingartensheriff ganz ehrlich in die Kamera.
Ihn ärgere vor allem, dass sich oft beschwert wird, ohne die Hintergründe zu wissen. "Die Arbeit eines Vorstandes wird in vielen Fällen gar nicht wertgeschätzt, weil die gar nicht Einblick haben und wissen, was wir alles hier zu bullgsch'n haben", stellte er klar.
Bei ihm wurde sich wohl schon beschwert, weil er nicht schnell genug auf Nachrichten seiner Pächter antwortete. Dabei ist vielen vermutlich gar nicht bewusst, wie groß die Anlage ist, die Baumann verwaltet.
452 Kleingärten sind Teil des Gartenvereins in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals. Damit gehört die Anlage klar zu den größeren der Stadt und für den Vorstand bedeutet das natürlich auch mehr Arbeit.
Vor allem im Winter ist besonders viel zu tun
"Das ist eine irre Arbeit", erklärte der Leipziger. In kleineren Anlagen wäre es vielleicht leichter einen Überblick zu behalten und immer sofort zu reagieren.
Zur Aufgabe des Vorstands gehört allerdings noch mehr als Post beantworten, wie der Kleingartensheriff erzählte.
Während viele Laubenpieper im Winter eher selten in den Garten kommen, hat er dann sehr viel zu tun. So müssen unter anderem die Jahresabrechnungen gemacht werden und Strom- und Wasserrechnungen ausgezählt werden.
Er muss die Rechnungen für die Pacht im kommenden Jahr vorbereiten, einen Haushaltsplan erstellen, die Jahreshauptversammlung der Mitglieder planen und nebenbei auch noch schauen, dass in der Gartenanlage alles in Ordnung ist und es keine Einbrüche gibt. Baumann denkt auch jetzt schon an die Planung für das Sommerfest 2026.
Wird das alles zu viel für den 62-Jährigen? "Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Herz und Seele dabei bin", betonte er.
Über ein bisschen mehr Verständnis und Wertschätzung würden er und alle weiteren Gartenvorstände sich aber sicherlich freuen - vor allem da viele von ihnen den Posten ehrenamtlich ausüben.
