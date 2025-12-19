"Könnte das Handtuch werfen": Gibt der Kleingartensheriff seinen Posten ab?

Leipzig - Der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) ist nicht nur Social-Media-Star . Er ist auch 1. Vorsitzender der Kleingartenanlage "Gartenfreunde Südost e.V." in Leipzig und diesen Job macht er nicht nur für Videos. Wie viel wirklich dazu gehört, stellte er jetzt auf Instagram klar.

"Geht's noch weiter oder geht's nicht?" Diese Frage muss Michael Baumann (62) sich manchmal stellen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

"Es gibt Momente manchmal wo ich sage: Baumann, wo hängt das Handtuch zum Werfen. Es gibt Momente, wo ich sage: Ich könnte jetzt das Handtuch werfen", sagte der Kleingartensheriff ganz ehrlich in die Kamera.

Ihn ärgere vor allem, dass sich oft beschwert wird, ohne die Hintergründe zu wissen. "Die Arbeit eines Vorstandes wird in vielen Fällen gar nicht wertgeschätzt, weil die gar nicht Einblick haben und wissen, was wir alles hier zu bullgsch'n haben", stellte er klar.

Bei ihm wurde sich wohl schon beschwert, weil er nicht schnell genug auf Nachrichten seiner Pächter antwortete. Dabei ist vielen vermutlich gar nicht bewusst, wie groß die Anlage ist, die Baumann verwaltet.

452 Kleingärten sind Teil des Gartenvereins in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals. Damit gehört die Anlage klar zu den größeren der Stadt und für den Vorstand bedeutet das natürlich auch mehr Arbeit.