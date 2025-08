Kleingartensheriff lässt sich beim Pingpong richtig abziehen: "Jetzt war die Kugel im Weg"

Leipzig - Der als Kleingartensheriff bekannte Michael Baumann (62) hat sich mal in ganz neue Gefilde gewagt: Er wurde im Tischtennis herausgefordert. Natürlich lief das nicht ohne die ein oder andere Hürde ab und der Leipziger hatte auch wieder Tipps parat.

Alles in Kürze

Das Bier muss weg, dann kann es auch schon losgehen - für den Kleingartensheriff Michael Baumann (62, r.) mit mäßigem Erfolg. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kleingartensheriff

Man muss es so deutlich sagen: Der Kleingarten ist DAS Metier des Laubenpiepers, aber im Pingpong hat er sich gnadenlos von einem Teenie abziehen lassen.

Der heißt Tiago, spielt schon seit zehn Jahren Tischtennis im Verein und kann eigenen Aussagen zufolge seine Goldmedaillen gar nicht mehr zählen.

Als er Baumann in der Anlage "Gartenfreunde Südost e.V." in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals besucht, macht der Jugendliche sogleich Nägel mit Köpfen, beräumt den Terrassentisch von Bier, Krimskrams und Tischdecke und drückt seinem Gegner einen Schläger ("Kelle ist Quatsch") in die Hand.

Der ist beeindruckt von seinem Gegenüber - und bleibt es auch. Schnell steht es 3:0 für Tiago. "Tischtennis ist ein Bewegungssport", kann der sich nicht verkneifen.

Und schmunzelt beim 4:0, während er auf den runden Bauch des 62-Jährigen guckt: "Jetzt war die Kugel im Weg."