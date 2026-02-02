Zierliches Wesen, große Wirkung: Loredana Wollny zeigt erstmals ihr Baby

Ratheim - Loredana Wollny schwebt im absoluten Mutterglück: Anfang Januar brachte die 21-Jährige ihr zweites Kind zur Welt. Jetzt teilte sie neue Details - und einen zuckersüßen Schnappschuss.

TV-Star Loredana Wollny (21, "Die Wollnys") ist am 6. Januar zum zweiten Mal Mutter geworden. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

"Willkommen auf der Welt, unsere wundervolle Aria", schreibt die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") über einen neuen Instagram-Post, der auch ein Foto der frisch geschlüpften Erdenbürgerin zeigt. Dicke Handschuhe und Socken halten die Kleine warm.

In ihrem Post verrät "Lore" dann auch gleich noch ein paar Eckdaten rund um die Geburt, die sie mit emotionalen Worten garniert. "Am 06.01.2026 um 8.37 Uhr bist du in unser Leben getreten und hast alles verändert", lässt sie ihre Community wissen.

Gerade einmal 2640 Gramm wog die kleine Aria an ihrem Schlüpftag. Und das bei einer Körpergröße von zierlichen 49 Zentimetern. Dies mag vielleicht klein klingen, ihre Wirkung sei dafür "unendlich groß" gewesen, wie ihre Mama betont.

"Seit deinem ersten Atemzug schlägt unser Herz anders, voller Liebe, Dankbarkeit und Staunen", schwärmt Loredana weiter. "Du bist unser Wunder, unser größtes Geschenk, unser neues Für-immer. So zart, so stark, so perfekt genau richtig."