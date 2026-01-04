Nach Vandalismus beim Kleingartensheriff: So sieht es in der Anlage heute aus

Leipzig - Ende November 2024 wurde in der Gartenanlage des Kleingartensheriffs Michael Baumann (62) stark randaliert. Fast ein Jahr später zeigt der Gartenvorstand, was sich seitdem getan hat und wie es mit den Tätern weiterging.

Mehrere Zäune wurden eingetreten, beschädigt oder einzelne Teile wurden rausgebrochen. Heute sind alle wieder repariert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

"Wir haben heute Nacht einen Riesen-Anschlag auf die Anlage gehabt", sagte Baumann vor einem Jahr.

Zwei Jungen, damals 12 und 13 Jahre alt, haben in der Anlage der "Gartenfreunde Südost e.V." in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals alles kurz und klein geschlagen. Auch die Polizei war involviert.

"Es ist unglaublich, wie zwei Burschen, Durchschnittsalter 13 Jahre, in 25 bis 30 Gärten so ein Unheil anrichten können", staunte der Gartensheriff in seinem neuesten Video.

Es entstand ein Sachschaden zwischen 5000 und 7000 Euro, der nicht von der Versicherung übernommen wurde. Da die Kinder aufgrund ihres Alters schuldunfähig waren, blieb also theoretisch alles auf den Laubenpiepern sitzen.

Doch es kam anders, erklärte Michael Baumann: "Die Eltern haben die Schäden gemeinsam mit den Jungs behoben", sagte er.