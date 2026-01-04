Nach Vandalismus beim Kleingartensheriff: So sieht es in der Anlage heute aus
Leipzig - Ende November 2024 wurde in der Gartenanlage des Kleingartensheriffs Michael Baumann (62) stark randaliert. Fast ein Jahr später zeigt der Gartenvorstand, was sich seitdem getan hat und wie es mit den Tätern weiterging.
"Wir haben heute Nacht einen Riesen-Anschlag auf die Anlage gehabt", sagte Baumann vor einem Jahr.
Zwei Jungen, damals 12 und 13 Jahre alt, haben in der Anlage der "Gartenfreunde Südost e.V." in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals alles kurz und klein geschlagen. Auch die Polizei war involviert.
"Es ist unglaublich, wie zwei Burschen, Durchschnittsalter 13 Jahre, in 25 bis 30 Gärten so ein Unheil anrichten können", staunte der Gartensheriff in seinem neuesten Video.
Es entstand ein Sachschaden zwischen 5000 und 7000 Euro, der nicht von der Versicherung übernommen wurde. Da die Kinder aufgrund ihres Alters schuldunfähig waren, blieb also theoretisch alles auf den Laubenpiepern sitzen.
Doch es kam anders, erklärte Michael Baumann: "Die Eltern haben die Schäden gemeinsam mit den Jungs behoben", sagte er.
Reicht die Strafe? Baumann: "Kindergefängnis ham' wa' nicht"
Bei einer Gartenbegehung zeigte er, wie einige der Schäden beseitigt wurden und wie es dort heute aussieht. Dazu wurden Bilder eingeblendet, die zeigen, wie es nach der Attacke der Jungen aussah.
Der Leipziger Michael Baumann hatte sich die Kinder auch selber zur Brust genommen und mit ihnen gesprochen. "Wenn du die siehst, wie zwei kleine Heimchen, wie zwei kleine Bubis", stellte er fest.
Er ist zufrieden, dass die Gärten heute wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen und alles repariert wurde.
Sein Kameramann fragte aber berechtigterweise "Reicht denn sowas?" und spielte damit auch auf die geringe Strafe für die Kinder an.
Für den Kleingartensheriff gab es keine Alternative. "Was willste denn weiter machen? Prügelstrafe hamm'er abgeschafft, Kindergefängnis ham' wa' nicht", erläuterte er. "Ich denke mal, ein bissl' was werden sie gelernt haben."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff