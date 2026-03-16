Sächsischer Gartensheriff will "mit dem Bollerwagen lang, ohne dass mir das Bier aus der Kiste huppt"

Leipzig - Michael Baumann (62) ist mal wieder auf Stippvisite in einer Gartenanlage - diesmal in einer fremden. Der " Kleingartensheriff " fällt dabei aber schnell vom Glauben ab, als er fürchterlichen Wildwuchs entdeckt.

Am liebsten würde Kleingartensheriff Michael Baumann (62) hier einmal mit dem Mähdrescher durch. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Ich kann gar nicht hingucken, wie's dort aussieht. Wenn ich das hier sehe, da blutet mir mein Herze", echauffiert sich der Vorstandsvorsitzende des Gartenfreunde Südost e.V. in einem aktuellen Instagram-Video. "Da muss ich ja 'nen Mähdrescher nehm' hier."

Die Unfall- und Stolpergefahren seien nicht zu vernachlässigen. Und: "Hier muss ein Weg sein, ordentlich begehbar, wo ich mit meinem Bollerwagen langfahren kann, ohne dass mir 's Bier aus der Kiste huppt."

Mit dem Vorstand redet er Tacheles. "Das ist alles Wildnis hier, da müsst ihr was unternehmen, das könnt ihr so nicht lassen. Verzweifelst du da nicht langsam?"

Der Gartenfreund behauptet, es würden sich einfach zu wenig Leute zu den Arbeitsstunden melden. "Wir haben es schon gehabt, da war eine Person gekommen, eine!" Für Baumann kein Grund nachzulassen: "Offrufn, offrufn, offrufn!"