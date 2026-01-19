"König der Löwen"-Macher Roger Allers ist tot

Santa Monica (Kalifornien, USA) - Er war Co-Regisseur des wohl bekanntesten Disney-Klassikers "König der Löwen": Roger Allers ist am Samstag im Alter von 76 Jahren gestorben.

Roger Allers wurde 76 Jahre alt. © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die traurige Nachricht verkündete Filmproduzent und Kollege Dave Bossert am Sonntag auf Facebook. "Ich bin zutiefst traurig, dass unser Freund Roger auf seine nächste und letzte Reise gegangen ist", so der 65-Jährige.

Laut Bossert sei Allers ein "außergewöhnlich begabter Künstler und Filmemacher, eine wahre Säule der Disney Animation Renaissance" gewesen.

Zu seinen emotionalen Worten postete der Produzent ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Allers 2016 auf einem Event zu sehen ist. "Seine bunten Sportjacken habe ich immer bewundert", spielt Bossert auf die auffällig rote Jacke seines Freundes an.

Allers Karriere nahm in den 80er und 90er Jahren so richtig Fahrt auf. Gemeinsam mit Rob Minkoff (63) führte er Regie beim Disney-Trickfilm "Der König der Löwen" (1994) und gewann dafür mit Minkoff den LAFCA Award in der Kategorie "Beste Animation" der Los Angeles Film Critics Association.

Der Kinderfilm spielte fast eine Milliarde Dollar ein und ist bis heute einer der erfolgreichsten und bekanntesten Animationsfilme der Filmgeschichte.