Baby-Bombe geplatzt: "Let's Dance"-Star bekommt ein Kind
Köln - Während die neue Staffel von "Let's Dance" erst am vergangenen Wochenende richtig Fahrt aufgenommen hat, feiert einer der diesjährigen Teilnehmer hinter den Kulissen einen seiner schönsten und emotionalsten Siege seines Lebens.
Im Detail geht es um Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (35), der in diesem Jahr mit Anna-Carina Woitschack (33) übers Parkett fegen darf.
Denn: Der 35-Jährige wird schon bald zum dritten Mal Vater! Das hat ausgerechnet Tanja Szewczenko (48) - gute Freundin von Ehefrau Nina Bezzubova - gut gelaunt über Instagram verraten.
Zusammen mit weiteren Freundinnen hatte die ehemalige Dubai-Auswanderin ihre eigenen vier Wände auf den Kopf gestellt, um eine ausgelassene Babyparty zu schmeißen. "Bei mir fand heute eine Babyparty statt, und zwar für die liebe Nina", erklärt die Zweifach-Mama.
Über mehrere Wochen hinweg habe man die Party "heimlich hinter Ninas Rücken geplant und einiges auf die Beine gestellt", um Nina und Evgeny zu überraschen - mit Erfolg.
Evgeny Vinokurov und Ehefrau Nina Bezzubova im siebten Himmel
Zusammen mit seiner Nina hat der gebürtige Russe bereits zwei Kinder.
Für Baby Nummer drei gibt es von Freundin Tanja jedenfalls nur die süßesten Glückwünsche. "Nun ist es nicht mehr lange bis Nina und Evgeny endlich ihr drittes kleines Wunder in den Armen halten dürfen und dafür wünschen wir euch alles erdenklich Gute", schreibt die Dreifach-Mama auf Instagram.
Und Evgeny und Nina selbst? Die halten sich mit öffentlichen Danksagungen (vorerst) noch zurück. Denn offizielle Statements suchen Fans auf den Instagram-Kanälen der werdenden Eltern bislang vergeblich.
Ohnehin steckt der 35-Jährige derzeit mitten in den Vorbereitungen für die zweite Entscheidungsshow bei "Let's Dance" mit Tanzpartnerin Anna-Carina.
Die nächste Liveshow von "Let's Dance" ist am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Parallel stehen die neuen Folgen auch bei RTL+ zum Abruf bereit.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa