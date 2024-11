"Krank, was da oben drin abgeht": Darum braucht Model Vanessa Tamkan jetzt Hilfe

Extra beeilt und dann den Termin verpeilt: Vanessa Tamkan (27) ärgert sich über sich selbst. © Bild-Montage: Screenshot Vanessa Tamkan/Instagram, Screenshot Vanessa Tamkan/Instagram

Was ist passiert? Gut gelaunt präsentierte die 27-Jährige am Morgen ein Selfie in ihrer Instagram-Story. Auf diesem war sie sehr seriös gekleidet zu sehen - aus gutem Grund. Denn wie sie dazu schrieb, standen Termine bei Anwalt, Notar sowie ein Elterngespräch im Kindergarten von Sohn Carlo (3) an.

Aber dann ging's los: Schon im nächsten Post zeigte sich die ehemalige GNTM-Finalistin sichtlich angenervt. Denn sie hatte vergessen, dass der erste Termine um eine Stunde nach hinten verlegt worden war - also umsonst beeilt und nun hieß es, eine Stunde totzuschlagen.

Sie habe den korrekten Termin sogar in ihrem Kalender stehen, erzählte sie. Aber in ihrem Kopf sei die falsche Zeit abgespeichert gewesen und im Endeffekt habe sich eben ihr Kopf durchgesetzt.

"Ich glaub’, ich hab sogar in den Kalender geschaut, aber ich übersehe das dann einfach. Das ist krank, was da oben drin abgeht", ärgerte sie sich.