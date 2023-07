Krasse Vorwürfe von Yeliz' Ex Jannik: Wollte Jimi Blue seine Tochter loswerden?

Berlin - Zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (31) und seiner Tochter Snow Elanie (1) herrscht nach wie vor Funkstille. Dass sich der Schauspieler nicht um sein Kind kümmert, regt nicht nur Mama Yeliz Koc (29) auf. Auch ihr Ex-Partner Jannik Kontalis (27) lässt in seinem Podcast kein gutes Wort an dem Schauspieler und erhebt sogar schwere Vorwürfe.

Wie der 27-Jährige jetzt mitteilt, soll sich Jimi in der gemeinsamen Zeit, in der Jannik und Yeliz zusammen waren, nie um die Kleine gekümmert haben. "Es kam nie was", berichtet er.

Der Schauspieler hat keinen Kontakt zu seiner Tochter. © Annette Riedl/dpa

In seinem Podcast erzählt er: "Dann kam einmal die Nachricht von... ich glaube, ihrem Anwalt... dass Jimi angerufen hat und eiskalt gefragt, gefordert, sich gewünscht hat, ob ich Snow adoptieren kann."

Auch an der neuen Frau an Jimis Seite, seiner Freundin und Rennfahrerin Laura Marie Geissler (25), lässt Jannik kein gutes Haar. "Ihr seid wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch, eigentlich nur eine - wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?"

Harte Worte, die anscheinend nicht ganz unbegründet sind. Spätestens seit der neuen Liebe zwischen Jimi Blue und Freundin Laura ist vom Schauspieler absolut kein Interesse mehr für seine kleine Tochter zu erwarten.

Auch schon in der Zeit, als Yeliz und Jannik noch ein Paar waren, beschwerte er sich immer wieder darüber, wie wenig Interesse Jimi Blue für seine Tochter zeigt.