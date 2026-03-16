Kriegsgebiet statt Hollywood-Glamour? Sean Penn gewinnt Oscar, aber fehlt schon wieder!

Los Angeles (USA) - Eine herausragende Leistung, ein verdienter Sieg - und dennoch ging Sean Penn (65) nicht mit einer güldenen Trophäe von den Oscars nach Hause. Denn der als "bester Nebendarsteller" ausgezeichnete Schauspieler war gar nicht erst bei den Academy-Awards in Los Angeles erschienen, soll sich stattdessen in der Ukraine aufhalten.

Als Sean Penn (65) der Oscar verliehen werden sollte, war er nicht vor Ort. © dpa/Invision | Chris Pizzello

Seine Darbietung als rassistischer, von inneren Konflikten zerrütteter Militäroffizier in "One Battle After Another" darf zweifelsohne als eine der besten des vergangenen Jahres bezeichnet werden.

Folgerichtig sollte ihm am Sonntag (Ortszeit) der Oscar verliehen werden - doch Penn war als einziger der fünf Nominierten in seiner Kategorie nicht vor Ort. Schauspieler Kieran Culkin (43) nahm den Award an seiner Stelle an.

Wie die "New York Times" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete, sei der nun dreifache Oscar-Gewinner nach Europa geflogen. Ende vergangener Woche soll er vorgehabt haben, in die Ukraine zu reisen.

Seit der russischen Invasion hat Penn bereits mehrfach das osteuropäische Land sowie dessen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) besucht und darüber sogar eine Dokumentation mit dem Titel "Superpower" gedreht.