"Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt gibt Trennung bekannt - Fans machen ihr Mut

"Erster Blick auf den Frühling und ich kann es kaum erwarten, was kommt! 2025 hat einen genialen Start", führte sie den Satz weiter fort.

Im November des vergangenen Jahres schlenderten die beiden noch über den roten Teppich der Bambi-Verleihung in Berlin . Nun ist alles vorbei.

Sonja Gerhardt steht zurzeit für die vierte Staffel von "Ku'damm" vor der Kamera. © Conny Klein/ZDF/dpa

Zuletzt war Sonja mit dem Sänger Emilio Sakraya (28) liiert. Rund zwei Jahre lang führten sie eine Beziehung. Auch nach dieser Trennung verlor sie kein Wort über ihren Ex-Partner.

Die Schauspielerin hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Auf Instagram zeigt sie gelegentlich private Sporteinheiten, Treffen mit Freunden oder Einblicke hinter die Kulissen von Filmen.

Zurzeit steht sie für die vierte Staffel der ZDF-Serie "Ku'damm" vor der Kamera. Seit 2016 übernimmt sie die Rolle der Monika Schöllack. Diese Darstellung machte sie einem breiten Publikum bekannt.



Doch bereits als ein Teenager war Sonja in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. So auch in den Filmen "Sommer" oder "Die Wilden Hühner".