Kult-Kommentator Frank Buschmann verkündet nächstes Aus: "Bisschen ist die Luft raus ..."

München/Köln - Die Fans von Sport -Kommentator Frank Buschmann (59) müssen jetzt ganz stark sein: Am Montag verkündete "Buschi" das nächste Aus für eines seiner Projekte.

Den hatte der gebürtige Bocholter gemeinsam mit Kommentator-Kollegen und Freund Florian Schmidt-Sommerfeld (34) bereits im Jahr 2020 gestartet. Die am Montag erschienene Folge ist damit die letzte, die online geht.

Dann folgt der Hammer: "Der 208. reguläre 'Lauschangriff' wird definitiv der letzte in dieser Form sein. Nach fünf Staffeln war's das", berichtet der 59-Jährige vom Aus seines Podcasts "Lauschangriff - Endlich was mit Sport!".

"Ja, Leute. Einige von euch werden es geahnt haben. Ich habe es schon einmal so ein bisschen durchklingen lassen, dass da Veränderungen anstehen", beginnt der Kult-Kommentator in einem Video bei Instagram .

Gemeinsam mit Kommentator-Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld (34) hatte Buschmann den "Lauschangriff"-Podcast im Jahr 2020 gestartet. © Georg Wendt/dpa

"Wenn ich den Eindruck habe, so ein bisschen ist die Luft raus, dann ist es an der Zeit, zu sagen: 'Wir machen noch einmal was anderes, oder wir lassen es'", begründet "Buschi" seine Entscheidung.

Er habe zudem mittlerweile das Gefühl bekommen, dass es schwierig sei, "Montag für Montag die ganze Bandbreite des Sports abzubilden und dabei nicht nur oberflächlich einen Ranz zu erzählen", meint der 59-Jährige. "Zumindest für mich ist das die richtige Entscheidung", so Buschmann.

Und bei dem Podcast-Aus bleibt es nicht, auch in den sozialen Netzwerken will der Wahl-Münchener in Zukunft kürzertreten - aus einem ganz bestimmten Grund: "Social Media verhagelt mir oft die Laune. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie wir uns gegenseitig voreinander hertreiben."

Gänzlich von der Bildfläche verschwinden wird der Kult-Kommentator allerdings nicht, sondern weiterhin bei "Sky" zu hören und sehen sein. Und er verspricht: "Ich hab' auch was Neues. Das kann und darf ich noch nicht erzählen. Das ist ein Knaller, das wird ein Brett!"