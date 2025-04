Kurz nach der Geburt: "DSDS"-Star hat mit Problemen zu kämpfen

Köln/Augsburg - Erst vor wenigen Tagen ist Ex-" DSDS "-Sternchen Katharina Eisenblut (30) zum zweiten Mal Mama geworden . Doch jetzt hat sie mit schweren Problemen zu kämpfen.

Katharina Eisenblut (30) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. © Bildmontage: Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Screenshots)

"Nach einer so langen Reise mit so vielen Höhen und Tiefen haben wir es geschafft", lässt die 30-Jährige ihr etwas mehr als 350.000 Instagram-Anhänger wissen.

Der Grund: Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter wurde sie in ihren eigenen vier Wänden begrüßt.

Allerdings wird ihr Leben in den kommenden Wochen und Monaten neue Challenges bereithalten. "Jetzt kommen aber ganz neue Herausforderungen: Stillprobleme, Schmerzen, wenig Schlaf, zwei Kinder. Trotzdem müssen wir funktionieren", führt sie aus.

Deshalb wolle sie ihren Fans auch nichts vorenthalten und mit ins "echte Leben" nehmen.

"Meine Brustwarzen müssen sich daran gewöhnen, dass ich jetzt stille. Oh mein Gott, es tut so weh", so die frischgebackene Mama.

In Kürze wolle sie ihren Anhängern dann auch weitere Details zur Geburt verraten.