Dritte Klage gegen Kylie Jenner: Privatköchin soll wegen zu harter Arbeit Fehlgeburt erlitten haben

Palm Springs (Kalifornien, USA) - Nachdem vor nicht allzu langer Zeit bereits zwei ehemalige Haushälterinnen geklagt hatten , läuft nun die dritte (!) Klage gegen Kylie Jenner (28). Diesmal behauptet eine Ex-Privatköchin der millionenschweren Unternehmerin, wegen zu hoher Arbeitsbelastung eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Ist Kylie Jenner (28) eine so schlechte Arbeitgeberin? Drei Klagen laufen bereits gegen sie. © Thibault Camus/AP/dpa

Wie Los Angeles Times berichtet, sei die Klage am Montag beim Superior Court in Los Angeles eingereicht worden.

In dieser behauptet die Klägerin, fünf Tage in der Woche elf bis zwölf Stunden "extrem körperlich anstrengende" Aufgaben verrichtet zu haben - und das, obwohl sie ihre Vorgesetzten im Dezember 2024 über ihre Risikoschwangerschaft informiert haben soll.

In dem Gespräch habe die Köchin um "angemessene Vorkehrungen zum Schutz ihrer Gesundheit und Schwangerschaft" gebeten. Passiert sei nach ihren Angaben jedoch nichts. Im Gegenteil.

Am Silvesterabend desselben Jahres sei die damals schwangere Frau angewiesen worden, "schwere Lebensmittel ohne fremde Hilfe über die Straße und bergauf zu tragen".

Infolge der körperlichen Anstrengung sei ihr schwindelig geworden. Zudem habe sie "angefangen zu würgen und nach Luft zu schnappen". Sicherheitspersonal habe ihr deshalb Wasser bringen müssen, heißt es weiter.