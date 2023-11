LaFee zeigt ihr Baby unzensiert und lüftet Geheimnis: So ungewöhnlich heißt ihr Sohn!

Die 32-jährige "Heul doch"-Interpretin und ihr Mann sind seit August 2022 miteinander verheiratet. © Bildmontage: Instagram/lafee_official (Screenshots)

Ihre Fans sind begeistert von dem Posting. "Was ein süßes Wesen. Die größte Liebe kann so klein sein", kommentiert einer ihrer Follower das Foto. "Niedlich der Kleine. Und so ein schöner Name", schreibt ein anderer.

Aber auch kritische Stimmen muss sich LaFee gefallen lassen. Eine Userin ist von der 32-jährigen Neu-Mama enttäuscht: "Warum muss man Kinder im Internet zeigen? Ich dachte, du bist wenigstens so cool. Schade!"

Eigentlich hält die Blondine ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Herbst vergangenen Jahres hatte sie auf ihrem Kanal überraschend über ihre Hochzeit im August informiert. Im Frühjahr 2023 ließ sie dann die Baby-Bombe platzen.

LaFee landete 2007 im Alter von 15 Jahren mit ihrer Debütsingle "Virus" einen Mega-Hit. Seitdem veröffentlichte sie mehrere Alben, von denen zwei die Spitze der deutschen Charts erreichten. Gleich mehrfach gewann sie den renommierten "Echo".

2012 posierte die damals 21-Jährige für den Playboy. Zwischen 2014 und 2017 war sie zudem als Schauspielerin in der RTL-Serie "Alles was zählt" im TV zu sehen.