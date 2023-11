Fans sprengen Fragebox von Larissa Neumann, weil ihnen eine Sache unter den Nägeln brennt

Die Montage zeigt Screenshots aus den Instagram-Storys von Larissa Neumann: Die 23-Jährige wurde im Jahr 2020 als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Wahl-Berlinerin, die zuvor in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, startete am gestrigen Dienstag in ihren Instagram-Storys eine Fragerunde, die sie mit der Formulierung "ask me" ("Frag' mich") völlig offen ließ.

Am späten Dienstagnachmittag begann sie dann mit der Beantwortung einzelner Fragen, die ihre Fans gestellt hatten.

Dabei war offenbar vor allem ein Thema von extrem vielen Fragestellern aufgegriffen worden. Ihre Fragebox sei regelrecht "gesprengt" worden, verriet Larissa.

Was viele ihrer Follower brennende interessierte, fasste das Model in dieser Formulierung zusammen: "Bist Du noch mit Carlo zusammen?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).

Die 23-Jährige zeigte oder sprach schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihren Instagram-Einträgen und -Storys über ihre Beziehung.