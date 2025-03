Larissa Neumann hat Bank- und Bachelor-Problem: "Kurz vorm Heulen und vorm Schreien"

Frankfurt am Main - Schon ihr Thailand-Urlaub war turbulent, doch auch der Alltag in Frankfurt am Main bereitet Model Larissa Neumann einige Probleme, wie die 24-Jährige offen auf Instagram bekennt.

Bis vor Kurzem reiste Larissa Neumann (24) noch zusammen mit einer Freundin durch Thailand. Ihre Fans ließ das Model via Instagram an ihren Reiseerlebnissen teilhaben. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

"Wir sind ja ein großer Fan von 'Ein bisschen mehr Reality auf Social Media', deswegen lasse ich Euch jetzt mal an meinem Gedankengang und an meinen Struggles gerade teilhaben", sagt die Frankfurterin am Beginn eines Instagram-Reels, das sie am Dienstagabend veröffentlichte.

Es folgt eine Aufzählung mehrerer Klagen, wobei Larissa eher beiläufig einräumt, dass sie auch mit einem nicht ganz unerheblichen Bank-Problem zu kämpfen hat: "Ich habe meinen Bank-Pin vergessen und komme nicht mehr in meinen Bank-Account rein."

Zwei andere Probleme beschäftigen die 24-Jährige jedoch sehr viel mehr.

Bei ihr habe die Menstruation eingesetzt, lässt das Model wissen und ergänzt, dass sie sich "unnormal hässlich" fühle, wenn sie aktuell in einen Spiegel schaue. "Ich bin richtig aufgewühlt, habe Unterleibsschmerzen und Heißhunger!"