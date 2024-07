Große Veränderung bei Model Larissa Neumann: "Damit ist es offiziell!"

Berlin/Frankfurt am Main - Die Veränderung deutete sich schon im Frühjahr an, nun ist sie unwiderruflich: Model und Influencerin Larissa Neumann (24, " Kampf der Realitystars ") zieht weg aus Berlin und verlagert ihren Wohnsitz in ihre alte Heimat Frankfurt am Main .

Aus den Instagram-Storys der 24-Jährigen geht klar hervor, dass sie nach Frankfurt am Main umziehen wird. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

In ihren Storys zeigt das Model zudem ein Foto, in welchem das Kündigungsschreiben zum Teil zu sehen ist. "Damit ist es offiziell 😭😍", lautet der schriftliche Kommentar der Influencerin.

In ihren Storys kündigt Larissa Neumann zudem an: "Mit so einem Umzug kommen so viele Sachen, an die man denken muss. Ich werde das, glaube ich, über die nächsten Monate alles mit-vloggen." Auch in ihrem Reel sagt sie: "Ich werde Euch komplett die nächsten Monate mitnehmen."

"Jetzt heißt es erst mal 'Umzug planen', das wird so krass!", freut sich das Model in den Storys laut.

Schon in dieser Woche ginge es los. Unter anderem müsse sie einen Nachmieter für ihre gekündigte Wohnung in Berlin suchen.

In einer weiteren Instagram-Story bestätigt Larissa zudem, dass sie künftig in Frankfurt am Main wohnen wird. Sie nutzt hierzu ein Foto, welches einen Ausschnitt der Frankfurter Skyline zeigt. Dazu schreibt die 24-Jährige: "Welcome back to Frankfurt."