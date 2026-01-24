Model Larissa Neumann: "Um Euch ein gutes Gefühl zu geben"

In ihrem jüngsten Instagram-Reel wendet sich Model Larissa Neumann (25) mit einem eindringlichen Statement an ihre Fans: Um Euch ein gutes Gefühl zu geben.

Frankfurt am Main - Der Clip sei einfach dafür da, "um Euch ein gutes Gefühl zu geben", versichert Model Larissa Neumann (25, "Kampf der Realitystars") in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Darin wendet sich die Frankfurterin mit einem eindringlichen Statement an ihre Fans.

Larissa Neumann (25) wurde als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. Sie ist als Model und Influencerin erfolgreich. © Screenshot/Instagram/tigerlariz "Dinge, auf die ich trotzdem nicht verzichten würde, auch wenn ich gerade wieder zurück in meine Sommer-Figur kommen möchte", lautet das Thema des Reels - Larissa hat unter anderem mit Pilates angefangen, um abzunehmen. "Nummer 1: Wen ich mit meinem Partner eine Date Night plane und wir Pizza, Pasta oder Sushi essen gehen, dann sind für mich die Kalorien wirklich nonexistent an dem Abend", zählt die 25-Jährige als Erstes auf. In dieser Situation komme es ihr nur darauf an, einen schönen Abend mit ihrem Lebensgefährten zu erleben "und die Gedanken bei uns zu haben". "Nummer 2: eine Girls Night oder ein Girls Day!" ist der nächste Punkt des Models.

Larissa Neumann: "Verzichtet nicht auf Lebensqualität!"

Die 25-Jährige möchte ihren Fans vor allem mitgeben, dass diese ihren Alltag nicht von den Themen Abnehmen und Kalorien bestimmen lassen. © Screenshot/Instagram/tigerlariz Wenn sie es einmal im Monat schafft, mit ihren Freundinnen zusammenzukommen, und mit ihnen dann "zwei, drei Flaschen Wein" und eventuell auch "ein paar Shots" trinkt, dann wolle sie auch nicht auf Kalorien achten. "Da ist für mich einfach Lebensqualität, mit meinen Freundinnen zusammen solche Sachen zu machen", ergänzt Larissa. Ihr Freundeskreis war auch der Grund, weshalb das Model im vorigen Jahr von Berlin zurück in ihre alte Heimat umzog. In ihrem Reel benennt sie noch zwei weitere Situationen, in denen ihr die Kalorien von Nahrung- und Genussmitteln gleichgültig seien: ein Roadtrip mit ihrem Partner und ein Kinobesuch. Sie könne noch zahlreiche weitere Beispiele aufzählen, versichert Neumann. Es gehe ihr vor allem darum, ihren Fans eines begreiflich zu machen: "Nur weil Ihr jetzt gerade back in summer shape kommen möchtet oder ein bisschen was abnehmen wollt: Verzichtet nicht auf Lebensqualität!"