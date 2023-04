Oben ohne auf TikTok: Model Larissa Neumann begeistert mit "Tattoo-Tour"

Berlin - Inzwischen ist es eine regelrechte Kollektion von Hautbildern und es sollen noch mehr Tätowierungen werden: Model und Reality-Darstellerin Larissa Neumann (22, " Kampf der Realitystars ") lud ihre mehr als 327.000 TikTok-Follower am gestrigen Donnerstag zu einer "Tattoo-Tour" ein.

Larissa Neumann (22) ist als Model, Reality-Darstellerin und Influencerin erfolgreich - ihre Karriere begann sie als Kandidatin der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020). © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte ein Video, welches sie mit den folgenden Worten einleitete: "Wir machen jetzt eine Tattoo-Tour, denn ich habe schon einige Tattoos mittlerweile in den letzten zwei Jahren mir machen lassen - und die zeige ich Euch jetzt alle mal."

Zunächst hielt sie ihre linke Hand in die Kamera, die sie sich im vergangenen Herbst bei einem Thailand-Urlaub tätowieren ließ.

Auf dem Handrücken ist seitdem das Wort "Balance" zu lesen. Zudem wurden der Zeigefinger, der Mittelfinger und der kleine Finger mit diversen Symbolen verziert.

"Ich finde sie super schön, ich liebe sie, und ja, ich habe sie mir auch selber designt", erklärte die 22-Jährige.

Zudem verriet sie auch, dass sie Zeichen auf ihren Fingern mit dem buddhistischen Glauben verwoben seien. So trage sie etwa auf dem Ringfinger Symbole, welche für weibliche Energie stünden.