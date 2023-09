Aus der Traum? Arzt legt Babyplan von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi auf Eis!

Laura Maria Rypa (27) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) wünschen sich nach ihrem Sohn Leano noch ein weiteres gemeinsames Kind. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Am 8. Januar 2023 erblickte der kleine Leano das Licht der Welt und krönte so das spektakuläre Liebescomeback des Promi-Paares. In den zwei Jahren zuvor hatten die 27-Jährige und der "DSDS"-Juror eine turbulente On-off-Beziehung geführt.

Die Schwangerschaft von Laura verlief auch nicht problemlos. Die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft hatte mit extremer Übelkeit, einem Nierenstau und Eisenmangel zu kämpfen. Im Endstadium kam auch noch ein verkürzter Gebärmutterhals hinzu.

Letzterer führte dazu, dass ihr erstes Baby rund sechs Wochen zu früh geboren wurde. Bereits am 12. Dezember bekam sie erste Wehen, dabei war der Geburtstermin eigentlich erst für Anfang Februar ausgerechnet.

Aufgrund dieser besonderen Umstände ist bei der weiteren Familienplanung jetzt Vorsicht geboten, wie Laura jüngst auf Instagram offenbarte. Auf die Frage eines Fans, ob sie wieder schwanger sei, hatte die Beauty eine überraschende Antwort parat.

"Nein. Meine Frauenärztin hat mir dazu geraten, erstmal eineinhalb Jahre zu warten aufgrund der Frühgeburt", erklärte die Vollblut-Mama. Ergänzend fügte sie hinzu: "Wir gehen auf Nummer sicher und möchten nichts riskieren."