Laura Maria Rypa mit Kindern allein zu Hause: Plötzlich muss sie die Polizei rufen

Köln - Laura Maria Rypa (30) erlebte am Montagabend einen ziemlichen Schreckmoment, als sie einen "männlichen Schatten" bemerkte, der um ihr Grundstück schlich. Auch ihre Hunde schlugen Alarm - die zweifache Mutter rief die Polizei.

Laura Maria Rypa (30) rief am Montagabend die Polizei. © Instagram/lauramaria.rpa

Wie die Influencerin am Dienstag in ihrer Instagram-Story berichtete, waren am Vorabend zunächst über einen längeren Zeitraum ein Hubschrauber und mehrere Drohnen über ihrer Wohnsiedlung gekreist.

Nach Lauras Schilderungen habe die Polizei nach zwei flüchtigen Einbrechern gesucht, die sich in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus aufhalten sollten, wie die 30-Jährige aus einer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe erfahren hatte.

Diese Tatsache allein bereitete der Ex-Verlobten von Pietro Lombardi (33) bereits ein ungutes Gefühl - als ihre Hündin Akira dann aber auch noch an der Haustür anschlug, "komplett ausgerastet" sei und Laura daraufhin nach dem Rechten sah, bekam sie jedoch einen gewaltigen Schrecken. "Ich war allein in diesem Riesenhaus. [...] Ich guck' zur Tür und sehe den Schatten eines Mannes an der Haustür!", berichtete sie fassungslos.

Die Zweifach-Mama alarmierte daraufhin sofort die Polizei und berichtete von dem Schatten, ehe sie anschließend "in Panik" ihren Vater anrief und ihre Beobachtung schilderte.

Der riet seiner Tochter daraufhin, dass diese die Überwachungskameras überprüfen solle - woraufhin Laura dann nur einen harmlosen Paketboten erkannte, der ihr eine Lieferung vor die Haustür gestellt hatte.