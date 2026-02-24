Laura Maria Rypa mit Kindern allein zu Hause: Plötzlich muss sie die Polizei rufen
Köln - Laura Maria Rypa (30) erlebte am Montagabend einen ziemlichen Schreckmoment, als sie einen "männlichen Schatten" bemerkte, der um ihr Grundstück schlich. Auch ihre Hunde schlugen Alarm - die zweifache Mutter rief die Polizei.
Wie die Influencerin am Dienstag in ihrer Instagram-Story berichtete, waren am Vorabend zunächst über einen längeren Zeitraum ein Hubschrauber und mehrere Drohnen über ihrer Wohnsiedlung gekreist.
Nach Lauras Schilderungen habe die Polizei nach zwei flüchtigen Einbrechern gesucht, die sich in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus aufhalten sollten, wie die 30-Jährige aus einer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe erfahren hatte.
Diese Tatsache allein bereitete der Ex-Verlobten von Pietro Lombardi (33) bereits ein ungutes Gefühl - als ihre Hündin Akira dann aber auch noch an der Haustür anschlug, "komplett ausgerastet" sei und Laura daraufhin nach dem Rechten sah, bekam sie jedoch einen gewaltigen Schrecken. "Ich war allein in diesem Riesenhaus. [...] Ich guck' zur Tür und sehe den Schatten eines Mannes an der Haustür!", berichtete sie fassungslos.
Die Zweifach-Mama alarmierte daraufhin sofort die Polizei und berichtete von dem Schatten, ehe sie anschließend "in Panik" ihren Vater anrief und ihre Beobachtung schilderte.
Der riet seiner Tochter daraufhin, dass diese die Überwachungskameras überprüfen solle - woraufhin Laura dann nur einen harmlosen Paketboten erkannte, der ihr eine Lieferung vor die Haustür gestellt hatte.
Obwohl sie daheim war: Laura Maria Rypa durchlebte schon einmal einen Einbruchsversuch
Angesichts der Tatsache, dass sie vorher die Polizei gerufen hatte, war der Vorfall der Influencerin ziemlich "unangenehm", wie sie offenbarte.
Andererseits hatte sie so spät abends auch nicht mehr mit einer Lieferung gerechnet und in der Vergangenheit bekanntlich schon einmal die unschöne Erfahrung eines Einbruchsversuchs machen müssen, während sie zu Hause war.
"Das geht nicht spurlos an einem vorbei", wie sie daher betonte.
Ihre beiden Söhne Leano (3) und Amelio (1) hatten von dem Trubel, der sich im und vor ihrem Haus abspielte, übrigens nichts mitbekommen, wie Laura ihren Fans erzählte. Die beiden Jungs schlummerten nämlich bereits friedlich in ihren Betten.
