Fatale Beauty-OP: Deshalb entging Laura Maria Rypa einer bösen Überraschung

Köln - Laura Maria Rypa (29) legt viel Wert auf ihr Äußeres. Doch fast hätte sie einen fatalen Fehler bei einer Beauty-Operation gemacht. Dass sie keine böse Überraschung erlebt hat, hat sie ihrem Arzt zu verdanken.

Laura Maria Rypa (29) hätte sich beinahe einer Beauty-Operation unterzogen. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

"Ich hatte damals überlegt, mir Hyaluron unter die Augen spritzen zu lassen", gesteht die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) ihren rund 956.000 Anhängern in ihrer neuesten Instagram-Story.

Doch zu dem Eingriff sei es glücklicherweise nie gekommen, denn ihr behandelnder Arzt habe ihr "direkt davon abgeraten", wie die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf weiter ausführt.

Das sei für Laura auch ein Schlüsselmoment gewesen, denn danach sei sie viel verantwortungsbewusster mit Eingriffen umgegangen.

Ihrem Arzt sei sie unglaublich dankbar, und sie stellt heraus, wie wichtig es sei, einen Mediziner zu finden, der das Wohl der Patienten über wirtschaftliche Interessen stellt.