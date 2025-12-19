User macht Laura Maria Rypa fiese Vorwürfe, dann platzt ihr der Kragen
Köln - Die freche Behauptung eines Internet-Rambos - Pietro Lombardi (33) würde mit seinem Unterhalt das Leben von Laura Maria Rypa (30) finanzieren - bringt die Influencerin aktuell ganz gewaltig auf die Palme.
Kaum hatte die Zweifach-Mama ein Foto mit ihrem Geburtstagsgeschenk auf vier Rädern hochgeladen, wird die 30-Jährige in den Kommentaren unter anderem mit fiesen Behauptungen konfrontiert.
Eine davon: Laura könne sich ihr exklusives Leben nur durch die Unterhaltszahlungen von Ex "Pie" leisten.
Statt ignorieren und "überlesen" haute sie kurzerhand ganz gewaltig in die Tasten und machte den unbekannten Insta-Macho klein mit Hut. "Es ist wirklich erschreckend, dass manche Männer offenbar nicht damit klarkommen, dass Frauen finanziell eigenständig sind", heißt es zu Beginn.
Eine Schippe deutlicher wird es im nächsten Satz: "Zur Klarstellung: Ich habe lange vor Pietro mein eigenes Geld verdient. Zeitung austragen, putzen, sparen, investieren. (...) Ich habe mir Dinge immer selber ermöglicht, darunter auch ein Auto", blafft Laura zurück.
Kindesunterhalt von Pietro Lombardi reicht nicht aus
Erst unter der Woche hatte sie ihren Fans - pünktlich zum 30. Geburtstag - ihren neuen Wagen präsentiert. "Sorry, dass dich ein VW so extrem triggert. Aber hey, es gab auch eine Zeit vor Pietro, wo ich VW gefahren bin."
Nicht erst durch ihre Tätigkeit als Influencerin und Unternehmerin könne sie sich Autos leisten. Auch in den Jahren als Rechtsanwaltsfachangestellte hatte sie eigener Aussage zufolge genügend Kohle, um sich neue Autos leisten zu können.
Trotzdem sei sie dem Papa ihrer beiden Kinder "für vieles dankbar", schreibt sie. "Aber Dankbarkeit bedeutet keine Abhängigkeit und schon gar nicht finanzielle. Unterhalt ist zudem für das Kind gedacht und deckt bei weitem nicht alle Kosten", gesteht die Hundeliebhaberin.
Mit ihrer harten Kante scheint sie offenbar einen Nerv getroffen zu haben. Denn schon kurz nach Veröffentlichung des Kommentars war dieser auf wundersame Weise verschwunden. "Bruder, du sollst nicht nur deinen Kommentar löschen. Lösch' am besten dein komplettes Profil", knallt sie dem Unbekannten zum Abschluss um die Ohren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa