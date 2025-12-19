User macht Laura Maria Rypa fiese Vorwürfe, dann platzt ihr der Kragen

Köln - Die freche Behauptung eines Internet-Rambos - Pietro Lombardi (33) würde mit seinem Unterhalt das Leben von Laura Maria Rypa (30) finanzieren - bringt die Influencerin aktuell ganz gewaltig auf die Palme.

Den Vorwurf, Pietro Lombardi hätte Laura Maria Rypa finanziell "ausgehalten", konnte die Influencerin nicht unkommentiert lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Kaum hatte die Zweifach-Mama ein Foto mit ihrem Geburtstagsgeschenk auf vier Rädern hochgeladen, wird die 30-Jährige in den Kommentaren unter anderem mit fiesen Behauptungen konfrontiert.

Eine davon: Laura könne sich ihr exklusives Leben nur durch die Unterhaltszahlungen von Ex "Pie" leisten.

Statt ignorieren und "überlesen" haute sie kurzerhand ganz gewaltig in die Tasten und machte den unbekannten Insta-Macho klein mit Hut. "Es ist wirklich erschreckend, dass manche Männer offenbar nicht damit klarkommen, dass Frauen finanziell eigenständig sind", heißt es zu Beginn.

Eine Schippe deutlicher wird es im nächsten Satz: "Zur Klarstellung: Ich habe lange vor Pietro mein eigenes Geld verdient. Zeitung austragen, putzen, sparen, investieren. (...) Ich habe mir Dinge immer selber ermöglicht, darunter auch ein Auto", blafft Laura zurück.