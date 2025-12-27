Laura Maria Rypa in Tränen aufgelöst: Lombardi-Ex kurz vor Jahresende mit den Kräften am Ende

Köln - Für Laura Maria Rypa war das Jahr 2025 kein einfaches. Kurz vor Jahresende kommt es nochmal knüppeldick für die 30-Jährige. Grund dafür ist ihr Söhnchen Leano (2).

Laura Maria Rypa (30) ist kurz nach ihrem Geburtstag mit ihren Kräften am Ende. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

"Ihr lieben, ich weiß ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal so am Ende mit meinen Kräften war", erklärt die zweifache Mutter ihren fast 950.000 Anhängern mit Tränen in den Augen bei Instagram.

Denn ihr zweijähriger Sprössling habe 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und weine zwischendurch vor Schmerzen.

"Und ich muss einfach da sein, funktionieren, kuscheln, trösten. Obwohl es mir selbst extrem schlecht geht: Schüttelfrost, Gliederschmerzen, totale Erschöpfung", gibt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf weiter preis.

Am liebsten hätte sie den ganzen Tag geschlafen, aber das ginge nicht.

"Denn da ist noch Amelio, der Einzige von uns dreien, der topfit ist. Während Amelio geschlafen hat, war Leano wach und trotzdem musste ich alles wuppen. Alles halten. Alles tragen."