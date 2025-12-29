 18.601

Brisante News von Laura Maria Rypa! Sie hat Pietro Lombardi ausgezahlt

Laura Maria Rypa macht die Taschen auf und kauft Pietro Lombardi mal eben die andere Hälfte des Traumhauses ab.

Von Maurice Hossinger

Köln - Spektakuläre und überraschende Neuigkeiten von Laura Maria Rypa (30)! Die Influencerin ist neuerdings stolze Alleinbesitzerin ihres Traumhauses.

Aus dem gemeinsamen Liebesnest in der Nähe von Köln ist es trotz monatelangen Wartens nicht gekommen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Monatelang hatten Pietro Lombardi (33) und Laura fieberhaft darauf gewartet mit Kind und Kegel ins neu gebaute Eigenheim ziehen zu können.

Spätestens aber mit dem Liebes-Aus im August dieses Jahres hatte sich dieser romantische und angedachte Mehrgenerationen-Plan erledigt. In einer Fragerunde stellte die Zweifach-Mama kürzlich aber klar, dass ihr das Haus mittlerweile ganz allein gehöre.

Heißt im Klartext: Laura hat "Pie" Tausende Euros überwiesen, damit der Papa ihrer Kids aus sämtlichen Büchern verschwindet.

"Ja... Ich habe die andere Hälfte abgekauft", erklärt die Rechtsanwaltsfachangestellte auf Nachfrage eines Users, ob ihr das neue Haus nun allein gehöre.

Über den Kaufpreis spricht sie allerdings nicht. Ganz billig dürfte die zweite Haushälfte aber nicht gewesen sein.

Laura Maria Rypa streicht Pietro Lombardi aus ihrem Leben

Hinter den Kulissen hat Laura ihren Ex ausgezahlt, um das Traumhaus für sich allein zu haben.  © IMAGO / Gartner

Weniger als ein halbes Jahr nach der Trennung macht die 30-Jährige damit Nägel mit Köpfen und entfernt den ehemaligen "DSDS"-Sieger bis aufs Mindeste aus ihrem Leben.

Nur die beiden gemeinsamen Söhne Leano und Amelio verbindet die Düsseldorferin noch mit ihrem Ex-Verlobten. Kaum sorgte sie hinter den Kulissen aber für klare Fronten, stapeln sich im Traumhaus urplötzlich Chaos und Probleme.

Wie sie amüsiert über Instagram verrät, hätten Arbeiter in der Bauphase sämtliche Deckenlampen in den Kellerräumen vergessen. "Was ein Chaos, ich sag's euch. Weil hier unten fehlt noch das komplette Licht. Wirklich überall fehlt Licht."

Um sämtliche Mängel muss sich Laura seit Kurzem voll und ganz selbst kümmern. Schließlich ist sie in den Grundbüchern als alleinige Besitzerin des Luxus-Eigenheims im Kölner Umland gelistet.

