Brisante News von Laura Maria Rypa! Sie hat Pietro Lombardi ausgezahlt

Köln - Spektakuläre und überraschende Neuigkeiten von Laura Maria Rypa (30)! Die Influencerin ist neuerdings stolze Alleinbesitzerin ihres Traumhauses.

Aus dem gemeinsamen Liebesnest in der Nähe von Köln ist es trotz monatelangen Wartens nicht gekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Monatelang hatten Pietro Lombardi (33) und Laura fieberhaft darauf gewartet mit Kind und Kegel ins neu gebaute Eigenheim ziehen zu können.

Spätestens aber mit dem Liebes-Aus im August dieses Jahres hatte sich dieser romantische und angedachte Mehrgenerationen-Plan erledigt. In einer Fragerunde stellte die Zweifach-Mama kürzlich aber klar, dass ihr das Haus mittlerweile ganz allein gehöre.

Heißt im Klartext: Laura hat "Pie" Tausende Euros überwiesen, damit der Papa ihrer Kids aus sämtlichen Büchern verschwindet.

"Ja... Ich habe die andere Hälfte abgekauft", erklärt die Rechtsanwaltsfachangestellte auf Nachfrage eines Users, ob ihr das neue Haus nun allein gehöre.

Über den Kaufpreis spricht sie allerdings nicht. Ganz billig dürfte die zweite Haushälfte aber nicht gewesen sein.