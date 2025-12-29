Brisante News von Laura Maria Rypa! Sie hat Pietro Lombardi ausgezahlt
Köln - Spektakuläre und überraschende Neuigkeiten von Laura Maria Rypa (30)! Die Influencerin ist neuerdings stolze Alleinbesitzerin ihres Traumhauses.
Monatelang hatten Pietro Lombardi (33) und Laura fieberhaft darauf gewartet mit Kind und Kegel ins neu gebaute Eigenheim ziehen zu können.
Spätestens aber mit dem Liebes-Aus im August dieses Jahres hatte sich dieser romantische und angedachte Mehrgenerationen-Plan erledigt. In einer Fragerunde stellte die Zweifach-Mama kürzlich aber klar, dass ihr das Haus mittlerweile ganz allein gehöre.
Heißt im Klartext: Laura hat "Pie" Tausende Euros überwiesen, damit der Papa ihrer Kids aus sämtlichen Büchern verschwindet.
"Ja... Ich habe die andere Hälfte abgekauft", erklärt die Rechtsanwaltsfachangestellte auf Nachfrage eines Users, ob ihr das neue Haus nun allein gehöre.
Über den Kaufpreis spricht sie allerdings nicht. Ganz billig dürfte die zweite Haushälfte aber nicht gewesen sein.
Laura Maria Rypa streicht Pietro Lombardi aus ihrem Leben
Weniger als ein halbes Jahr nach der Trennung macht die 30-Jährige damit Nägel mit Köpfen und entfernt den ehemaligen "DSDS"-Sieger bis aufs Mindeste aus ihrem Leben.
Nur die beiden gemeinsamen Söhne Leano und Amelio verbindet die Düsseldorferin noch mit ihrem Ex-Verlobten. Kaum sorgte sie hinter den Kulissen aber für klare Fronten, stapeln sich im Traumhaus urplötzlich Chaos und Probleme.
Wie sie amüsiert über Instagram verrät, hätten Arbeiter in der Bauphase sämtliche Deckenlampen in den Kellerräumen vergessen. "Was ein Chaos, ich sag's euch. Weil hier unten fehlt noch das komplette Licht. Wirklich überall fehlt Licht."
Um sämtliche Mängel muss sich Laura seit Kurzem voll und ganz selbst kümmern. Schließlich ist sie in den Grundbüchern als alleinige Besitzerin des Luxus-Eigenheims im Kölner Umland gelistet.
Titelfoto: IMAGO / Gartner