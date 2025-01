Jetzt eskaliert der Patchwork-Zoff richtig: Laura Maria Rypa teilt gegen Sarah Engels aus!

Laura Maria Rypa (29, Foto) hat auf Instagram gegen Sarah Engels (32) ausgeteilt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

"Es reicht", lässt die zweifache Mutter die Ex-Frau ihres Liebsten in einer Instagram-Story wissen. Dazu postet sie einen Clip mit einem Chat zwischen Sarah und Evelyn Burdecki (36), die in Kürze bei "Schlag den Star" gegeneinander antreten werden. Dort sticheln die beiden gegen Pietro.

"Ich bin leider an einen Punkt gekommen - und ich sage bewusst leider, weil ich so was wirklich nicht öffentlich machen will", erklärt Laura.

Sie wolle viele Dinge immer privat klären, vor allem der Kinder wegen, doch das ginge jetzt nicht mehr.

"Ich habe mich immer bewusst da rausgehalten und nie was dazu gesagt", so die 29-Jährige, doch irgendwann reiche es, "weil ich als Partnerin immer zusehen musste, immer die Dumme war, immer alles mit mir machen lassen musste, gefallen lassen musste".

Sie habe es satt, weil "dieser Mensch" einfach immer wieder damit durchkomme und es immer diese unbewussten Sticheleien gebe.

"Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty, jetzt schon wieder dieses Video, das man so einen Satz mit reinbringen muss ... Wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein!", echauffiert sich Laura.