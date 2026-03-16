Kryptisches Zeichen von Laura Maria Rypa: Wen oder was meint sie mit diesen Worten?
Köln - Normalerweise hätte Laura Maria Rypa (30) nach dem Traumurlaub auf Mauritius allen Grund dazu total beseelt und glücklich zu sein. Jetzt lässt die Ex von "Pie" allerdings mit einem sehr kryptischen und undeutlichen Post von sich hören.
Fast zwei Wochen konnte die Zweifach-Mama an einem der luxuriösesten Orte überhaupt die Seele baumeln lassen und ihr Leben genießen.
Kaum zurück in der Heimat schießen der Unternehmerin aber offenbar wieder haufenweise Gedanken durch den Kopf, wie sie erklärt.
"Die letzten Tage ist so viel in meinem Kopf. Seit Stunden liege ich wach und kann nicht schlafen, weil mir bewusst geworden ist, wie schnell sich alles verändern kann", heißt es geradezu philosophisch eingangs ihrer Story.
Ihre Worte untermalen soll ein gemeinsamer Schnappschuss mit Sohnemann Leano, der es sich auf Mamas Bauch bequem gemacht hat und sich an deren Ohr festhält.
Was steckt hinter diesen Worten von Laura Maria Rypa?
Vorbei ist der Kryptisch-Beitrag damit allerdings noch nicht... "Man denkt immer, es ist noch so viel Zeit da. Doch manchmal zeigt das Leben einem, dass von heute auf morgen alles vorbei sein kann. Ohne Vorahnung, ohne dass man etwas ahnt."
Über die genauen Hintergründe oder den Auslöser ihrer Story klärt die 30-Jährige nicht auf, lässt ihre Community stattdessen rätseln.
"Seitdem gehen mir unendlich viele Gedanken durch den Kopf. Passt auf euch und eure Menschen auf", lautet der lieb gemeinte Ratschlag am Ende.
Ob die Worte möglicherweise etwas mit Ex Pietro Lombardi (33) zu tun haben? Zuletzt wurde - angefeuert von auffälligen Urlaubsmomenten - heftig über ein romantisches Liebes-Comeback der zweifachen Eltern spekuliert.
Richtig gut läuft es für Laura Maria im Berufsleben. Für Mittwoch hat die Influencerin ihren Fans abermals große Neuigkeiten angekündigt.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures