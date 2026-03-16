Kryptisches Zeichen von Laura Maria Rypa: Wen oder was meint sie mit diesen Worten?

Köln - Normalerweise hätte Laura Maria Rypa (30) nach dem Traumurlaub auf Mauritius allen Grund dazu total beseelt und glücklich zu sein. Jetzt lässt die Ex von "Pie" allerdings mit einem sehr kryptischen und undeutlichen Post von sich hören.

Dieses undeutliche Statement hat Laura Maria Rypa am späten Sonntagabend von sich gegeben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa

Fast zwei Wochen konnte die Zweifach-Mama an einem der luxuriösesten Orte überhaupt die Seele baumeln lassen und ihr Leben genießen.

Kaum zurück in der Heimat schießen der Unternehmerin aber offenbar wieder haufenweise Gedanken durch den Kopf, wie sie erklärt.

"Die letzten Tage ist so viel in meinem Kopf. Seit Stunden liege ich wach und kann nicht schlafen, weil mir bewusst geworden ist, wie schnell sich alles verändern kann", heißt es geradezu philosophisch eingangs ihrer Story.

Ihre Worte untermalen soll ein gemeinsamer Schnappschuss mit Sohnemann Leano, der es sich auf Mamas Bauch bequem gemacht hat und sich an deren Ohr festhält.