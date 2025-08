Laura Maria Rypa aktuell alleinerziehend: Ist sie wegen der Kinder von Pietro enttäuscht?

Köln - Immer häufiger bleibt in letzter Zeit die Erziehung der Kinder an Zweifach-Mama Laura Maria Rypa (29) kleben. Ist die Influencerin deshalb etwa enttäuscht von Papa "Pie"?

Alles in Kürze

Wie das bei seiner besseren Hälfte in Köln ankommt, hat die 29-Jährige nun knallhart ehrlich in einer kleinen Fragerunde auf Social Media verraten. "Ja, klar fehlt er mir hier gerade, wenn ich mit den Kids alleine bin, arbeite und den ganzen Alltag stemme", erklärt die Influencerin.

Aktuell ist Pietro mehrmals am Ballermann auf Mallorca aktiv, will dort seinen neuen Song "OMG" mit Isi Glück (34) promoten.

Statt sich in den heimischen vier Wänden an der Seite seiner Verlobten um die gemeinsamen Kids zu kümmern, tingelt der ehemalige DSDS -Juror Pietro Lombardi (33) seit geraumer Zeit zunehmend durch die Weltgeschichte.

Abseits der Bühne ziehen "Pie" und seine Verlobte an einem Strang. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Aber am Ende ist das sein Job, und damit verdient er sein Geld. Dass er dadurch viel unterwegs ist, ist halt einfach Teil davon", schildert sie entsprechend.

Außerdem erklärt sie, dass die aktuelle Situation keine Überraschung sei und man sich gemeinsam dafür entschieden habe, trotz Familie und Kindern den jeweiligen Job weiterhin auszuüben. "Wir haben uns gemeinsam so entschieden, und jeder macht seinen Teil, nur halt auf unterschiedliche Weise. Es ist nicht immer easy, aber wir sind ein Team, auch wenn er nicht immer hier vor Ort ist."

Klingt so, als könne sich der Sänger - der am Ballermann nicht immer mit offenen Armen empfangen wird - auf seinen Fels in der Brandung zu Hause verlassen.

Auch die Frage, ob sich Laura in Zukunft ein weiteres Kind vorstellen könne, schaffte es in ihre Instagram-Story. "Ja", lautete ihre klare Antwort. Die Familienplanung im Hause Rypa/Lombardi scheint damit wohl noch nicht abgeschlossen zu sein.